Tenerife estrena el céntimo forestal

En Tenerife ya ha comenzado a cobrarse el llamado céntimo forestal. Se trata de un impuesto sobre el combustible con el que el Cabildo insular pretende recaudar unos cinco millones de euros al año para cuidar y mantener los montes de la isla.

El Cabildo de la isla aprobó en el pleno del pasado 31 de octubre el céntimo forestal, un impuesto al combustible cuya recaudación ira destinada a financiar medidas para la protección y conservación del medio ambiente. No todos los grupos de la institución insular estuvieron de acuerdo con la implantación de este gravamen. PSOE y VOX.





