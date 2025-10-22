Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha presidido un encuentro donde los expertos han dado cuenta de los avances y los desafíos a los que se enfrenta la implantación del céntimo forestal

Clavijo asegura que el céntimo forestal permite recursos financieros estables para hacer frente al cambio climático.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles, que los recursos financieros derivados del céntimo forestal dota a los cabildos de capacidad económica para afrontar los retos del cambio climático con una financiación estable que se dirige en su integridad a hacer frente a la necesidad “vital y urgente” de atajar las amenazas al ecosistema canario.

“Los recursos finalistas nos ayudan a planificar a largo plazo. Y teniendo en cuenta la realidad de cada isla y sus propios retos, se puede decidir su destino para fortalecer la protección ambiental en espacios singulares”, explicó

Un año después de anunciar la creación del céntimo forestal, el Gobierno canario ha celebrado una jornada para que los expertos den cuenta de los avances y los desafíos a los que se enfrenta la implantación de esta herramienta. “Como cualquier otra acción que queremos llevar al éxito, el céntimo forestal necesita seguimiento, evaluación y diálogo. Y esto es lo que hemos propiciado hoy con los responsables técnicos y políticos de los cabildos”, destacó presidente.

La jornada, coordinada por el grupo de pilotaje Paisajes forestales resilientes y seguros de la Agenda Canaria 2030, contó con la experta de la investigadora del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, Bárbara Viguera. La experta calificó los incentivos económicos “como herramienta eficaz para los paisajes”.

Cambios de comportamiento

Para Barbara Viguera los incentivos económicos son instrumentos que promueven cambios de comportamiento, complementan el enfoque legislativo y generan recursos para la gestión.

En este sentido, hizo mención a programas impulsados en otros territorios, como Galicia o Costa Rica, para hacer frente a la abandono de la tierra agraria contribuyendo a la creación de actividad agroganadera y a la reducción del riesgo de incendios. Porque tal y como coincidieron los técnicos canarios, “el céntimo forestal, que van adoptando los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, tiene que dar respuesta a la necesidad de recuperación y protección del paisaje forestal. Lo que derivará en mayor prevención contra el fuego”.

El sector primario se ha ido abandonando con el paso de los años y con él, el cuidado a nuestros montes y, específicamente en la zona de interfaz urbano forestal, “donde antes se desarrollaba una actividad que mantenía la zona cuidada. La falta de limpieza y la ausencia del pastoreo permite el mantenimiento de una gran biomasa de gran poder ignífugo”, señalaron.

Esta situación inicia un círculo vicioso que genera el abandono y se agrava por el cambio climático, olas de calor, sequías, incendios, “ante lo que tenemos que intervenir”.

Desertificación de las islas

Y, paralelamente, a esa actividad de limpieza, protección y recuperación “se debe aprovechar la oportunidad que supone este déficit estructural para hacer frente a la desertificación de las islas, con la potenciación de un sector forestal que permita disponer de personal especializado, que escasea, y de empresas que puedan darle una vida útil a los residuos tras la limpieza como la leña”.

La creación del céntimo forestal fue una propuesta diseñada y elevada al Gobierno en 2024 por un panel de 17 expertos de toda Canarias. En concreto, fue elaborada por el equipo multidisciplinar conformado en una de las mesas de pilotaje creada por el Consejo de la Agenda Canaria 2030, la denominada Paisajes forestales resilientes y seguros. Fue coordinado por expertos del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y la Asociación de Profesionales Forestales (PROFOR) Canarias.

La decisión final de aplicar este nuevo céntimo forestal ha quedado en manos de los cabildos. Así, los cabildos pueden aplicar un recargo de hasta 0,02 euros por litro en la exacción fiscal sobre los combustibles de automoción que ya existe en la comunidad autónoma. En el caso de que todas las islas la aplicaran, la recaudación puede sumar en torno a 30 millones de euros anuales para luchar contra los efectos del cambio climático en el archipiélago.