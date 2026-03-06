El Tenerife homenajeará ante el Lugo a Juan Figueroa, histórico utillero del club

El Tenerife homenajeará a Juan Figueroa, su histórico utillero, en un partido que también conmemorará el Día Internacional de la Mujer en el Heliodoro Rodríguez López

El CD Tenerife rendirá homenaje este sábado a Juan Figueroa, histórico utillero del club. Será él quien realizará el saque de honor en la previa del encuentro contra el CD Lugo en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Figueroa ejerció esa función durante 30 años a partir del verano de 1968, cuando se encargó de cuidar el material del primer equipo y auxiliar al histórico masajista Rogelio Alberto.

Desde entonces, Figueroa trabajó al lado de 32 entrenadores y más de 300 futbolistas, a lo largo del mandato de siete presidentes, en todas las divisiones del fútbol español.

Homenaje también al Día de la Mujer

Por otra parte, antes de que los equipos salten al campo y en coincidencia con la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, una voluntaria de la Fundación Canaria CD Tenerife, Aintzane González de Armas, guiará la interpretación del cántico ‘Riqui Raca’ en unión de otras dos compañeras del citado colectivo.

Por ese mismo motivo, el capitán del CD Tenerife portará el brazalete de color morado, mientras que han sido invitadas al palco presidencial todas las mujeres que trabajan en el club, tanto en su sede como en la Ciudad Deportiva, al igual que las participantes en el ‘spot’ de la campaña de abonos de la presente temporada.