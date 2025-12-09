Un encuentro organizado por Sinpromi reúne a empresas y entidades públicas para promover la contratación inclusiva y la accesibilidad destacando el talento de las personas con discapacidad

El Cabildo de Tenerife impulsa la contratación inclusiva y la accesibilidad en el sector empresarial privado. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), ha celebrado un encuentro destinado a impulsar la contratación inclusiva y la accesibilidad en el tejido empresarial privado de la isla.

La iniciativa, que tuvo lugar en el Hotel Mencey, reunió a empresarios, asociaciones empresariales, responsables de recursos humanos, colegios profesionales y entidades públicas y privadas con el objetivo de profundizar en la inclusión y fortalecer los espacios de trabajo accesibles.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, subrayó durante la inauguración que la discapacidad no puede seguir entendiéndose como un asunto asistencial, sino como “una cuestión de derechos, de justicia social y también de competitividad”. Destacó además que las empresas que apuestan por la inclusión “se vuelven más fuertes, más creativas y más rentables”.

Se promueve la accesibilidad

El consejero delegado de Sinpromi, Adal García, recordó que la entidad nació hace tres décadas con el doble objetivo de garantizar la inclusión social y promover la accesibilidad, en un contexto en el que estos conceptos apenas se contemplaban. Celebró, asimismo, la creciente implicación del sector privado en este tipo de iniciativas, lo que demuestra un compromiso real por mejorar la accesibilidad en Tenerife.

El programa incluyó una ponencia inaugural de María Petit, embajadora de la Fundación Adecco, quien compartió su experiencia como persona con discapacidad visual adquirida y destacó el papel de la accesibilidad en la autonomía personal y la igualdad de oportunidades.

Las personas asistentes también conocieron los incentivos y recursos disponibles para promover el empleo inclusivo, así como casos de éxito presentados por empresas y organismos públicos. La jornada contó, además, con un espacio de networking que facilitó la creación de alianzas y proyectos conjuntos orientados a situar la inclusión como un eje estratégico de competitividad y responsabilidad social dentro de las empresas de Tenerife.