Estos galardones se adjudican a las mejores series españolas y promete ser una gala «deslumbrante»

Los Premios Anillos de Oro a las mejores series españolas celebrarán el próximo 20 de junio la primera de las cinco galas que acogerá Santa Cruz de Tenerife, y que su organizador, el director Joan Álvarez, promete que será «como las de Hollywood o los Globos de Oro».

Tenerife será sede de los Premios Anillos de Oro durante cinco años/ Imagen de la organización

«Esperamos que sea un desfile deslumbrante», avanzó Álvarez, que preside el Círculo de Profesionales de las Series Españolas (CPSE), en la presentación de la gala acompañado de los vicepresidentes del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso.

Premios a profesionales

Joan Álvarez explicó que la idea de estos premios «se cae por su propio peso», teniendo en cuenta que la industria española vive, a su juicio, «una década dorada» en un contexto en el que las series «se han convertido en parte de nuestras vidas, mucho más que el cine».

«Las series nos llegan continuamente y tienen una enorme calidad a la hora de contarnos nuestra propia vida», sintetizó Álvarez.

Esa «época dorada», ahondó el presidente del CPSE, comenzó en 2015 con el guion del Ministerio del Tiempo y se ha prolongado hasta la actualidad con «unas 60 series de una calidad extraordinaria», con «una enorme difusión y una audiencia en el ámbito global».

Imagen del Recinto Ferial de Tenerife

En total se repartirán 23 premios, desde la mejor serie de ficción, de no ficción o comedia, al mejor guion original y adaptado, mejor actor y actriz protagonistas e intérpretes de reparto.

Joan Álvarez también indicó que en España existen otros festivales donde se premia la calidad y la excelencia de las series pero hasta la fecha no existía «una plataforma de reconocimiento a los profesionales».

Con lo que estos son «unos premios para profesionales que van a votar profesionales», pues detrás de los mismos no hay una academia ni una institución empresarial, como suele ser habitual. «Son unos premios necesarios, oportunos y a largo plazo», remató.