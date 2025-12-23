El Recinto Ferial de Tenerife acogerá los Premios Anillos de Oro que premiarán la excelencia de las series españolas

Tenerife será sede en 2026 de la primera edición de los Premios Anillos de Oro. Europa Press

El Recinto Ferial de Tenerife albergará el sábado 20 de junio de 2026 la primera edición de los Premios Anillos de Oro, impulsados por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas.

Estos galardones nacen con la vocación de consolidarse como una de las grandes citas del sector audiovisual en España.

Los premios reconocerán la calidad de las producciones seriadas y el trabajo de los profesionales que participan en ellas, con un total de 23 categorías que incluyen ficción, comedia, no ficción, guion, interpretación y distintas áreas técnicas.

Candidatura a través de la web

Las series candidatas podrán inscribirse hasta el 20 de febrero de 2026 a través de la web oficial de los premios.

El proceso de votación comenzará en marzo, con el anuncio de los finalistas a inicios de mayo, antes de la fase final de votaciones.

Los Premios Anillos de Oro cuentan con el respaldo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.