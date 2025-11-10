Los tenistas canarios disputarán el cuadro final del I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria en el Gran Canaria Tennis and Pádel Center

Los tenistas canarios estarán en el cuadro final del I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria

El tenis canario estará representado en el cuadro final del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria, que se disputa en las instalaciones del Gran Canaria Tennis and Pádel Center en Tamaraceite. Con la presencia de hasta cuatro raquetas de la tierra, después de la productiva fase previa disputada en la jornada de hoy.

Un total de 32 tenistas, de los cien que empezaron el torneo, participarán en la fase final que alzará el telón mañana, a partir de las 10:00 horas, y en el que competirán los canarios Noah López Cherubino, Roberto Pérez Socas, Darío Ortega Ferrero y David Aguiar Johansson.

Triunfos canarios

El lanzaroteño Noah López superó por 6-4 y 6-1 a Mario Arce, mientras que el grancanario Roberto Pérez hizo lo propio con el ruso Pavel Petrov en tres emocionantes parciales. Por su parte, el también grancanario Darío Ortega jugará la fase final gracias a una wild-card de la organización y el tinerfeño David Aguiar lo hará como campeón de la fase pre-previa.

En este sentido, el tenis nacional será, previsiblemente, uno de los grandes protagonistas de la semana, ya que cuatro tenistas españoles están entre los diez principales favoritos para ganar: Nicolás Sánchez (1), Max Alcalá (5), Oriol Roca (6) y Alex Martí (7).

El tenis en las Islas Canarias sigue creciendo

Después del exitoso ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria que tuvo lugar en el club capitalino en el pasado mes de junio, la isla de Gran Canaria se convierte, de nuevo, en el escenario elegido para la celebración de un prestigioso torneo internacional que cuenta con deportistas procedentes de hasta treinta países del mundo: España, Francia, Suiza, Austria, Italia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Lituania, Gran Bretaña, Rumanía, Bélgica, Eslovaquia, Turquía, Finlandia, Grecia, República Checa, Eslovenia, Holanda, Suecia, Ucrania, Marruecos, Corea, Japón, China, México, Canadá, Colombia,Ghana y EEUU.

La directora del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria, Susan Sananes, se mostró satisfecha por la presencia de cuatro jugadores en la fase decisiva, “dato que demuestra el gran protagonismo que este torneo concede al tenis del archipiélago. Es un gran logro poder disfrutar de tantos canarios en la fase más importante y seguro que siguen dejando el listón muy alto ante rivales de mucha calidad y experiencia, porque el tenis en Canarias sigue mejorando y creciendo a pasos agigantados”, sentenció.