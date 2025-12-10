Cancelan la búsqueda por mar de la persona desaparecida en Tenerife

La búsqueda de una de las personas arrastrada por el oleaje hace tres días de la piscina de Los Gigantes, en Tenerife, continúa por tierra, pero se cancela por mar

La Guardia Civil ha retomado este miércoles por tercer día el dispositivo de búsqueda de la persona que desapareció en la tarde del pasado domingo tras un golpe de mar en la piscina natural de ‘Isla Cangrejo’, en Santiago del Teide, Tenerife, y que provocó la muerte de cuatro turistas. Pero será solo por tierra. No consta ninguna denuncia por desaparición. Aún así, muchos testigos aseguraron que una quinta persona había sido arrastrada y no había vuelto a la costa. Eran todos turistas de nacionalidad rumana y eslovena.

Canarias se mantiene desde el viernes en prealerta por fenómenos costeros con oleaje de mar combinada de tres a cuatro metros y medio. La piscina donde se produjo el incidente estaba precintada y vallada, advirtiendo del peligro.