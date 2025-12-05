Terremoto de magnitud 4,9 en Fuengirola, en Málaga

El terremoto se ha sentido en varias provincias de Andalucía y se ha producido a las 10:38 de esta mañana de viernes

Terremoto de magnitud 4,8 en Fuengirola, en Málaga,

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 4,9 con epicentro en la localidad malagueña de Fuengirola. Se ha sentido en varias provincias andaluzas.

El temblor ha tenido lugar a las 10:38 horas a una profundidad de 78 kilómetros, según el IGN.

Entre otros puntos, el sismo se ha sentido en Benalmádena, Torremolinos, Mijas, Alhaurín el Grande, Algarrobo, Rincón de la Victoria, Torrox, Nerja y Antequera (Málaga); Estepa, Lora del Río, Écija (Sevilla), Medina Azahara, Alcolea, Almodóvar del Río (Córdoba), Albuñol y Almuñécar (Granada).

Fase de preemergencia

El Gobierno andaluz ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan Ante el Riesgo Sísmico, tras el terremoto. El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de ello a través de las redes sociales. Un mensaje que acompaña con un vídeo con consejos del 112 sobre cómo actuar en caso de un terremoto.

La situación operativa 0 de este plan está motivada por la ocurrencia de fenómenos sísmicos ampliamente sentidos por la población y requiere una actuación coordinada de las autoridades y órganos competentes para intensificar la información a la ciudadanía al respecto.

Según Sanz, tras el temblor el teléfono 112 ha registrado avisos desde municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba. No constan daños personales.

El 112 ha registrado cerca de medio centenar de llamadas procedentes de localidades de Málaga como la capital, Benalmádena, Torremolinos, Marbella y Alhaurín de la Torre. Desde Alcalá de Guadaira y Constantina, en Sevilla. Y las cordobesas de Puente Genil, Nueva Carteya y la capital, ha informado a EFE un portavoz del servicio de emergencias.

Según la última información proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto ha tenido una magnitud de 4,9 -inicialmente la cifró en 4,2 y luego en 4,8-. Se ha producido a las 10:38 horas (9:38 UTC) a una profundidad de 78 kilómetros.