‘Terrero y gloria’ retransmite el duelo entre el CL Victoria y el CL Tamanca este sábado a las 19:40 horas en Canarias Play y en YouTube, y el domingo a las 17:55 horas, de nuevo en TDT de Televisión Canaria

Televisión Canaria retoma este fin de semana su cita semanal con la lucha canaria con la retransmisión de la máxima categoría regional, correspondiente al Grupo B del Torneo DISA Gobierno de Canarias , aplazada la pasada semana debido a los efectos de la borrasca Therese.

El duelo, que enfrenta al CL Victoria y el CL Tamanca-Las Manchas, se emitirá en directo el sábado 28 de marzo a las 19:40 horas a través de Canarias Play y el canal de Deportes de TVC en YouTube, y el domingo 29 de marzo, a las 17:55 horas, de nuevo en TDT dentro de la progrmación habitual de ‘Terrero y gloria’.

El enfrentamiento se disputa en el Terrero de Acentejo, en La Victoria, con ambos equipos empatados a puntos y en lucha directa por entrar en los cuartos de final de la competición regional.

La «Champions» de la lucha canaria

El CL Victoria, conjunto anfitrión, llega liderado por el puntal “A” majorero Javier García, junto a luchadores destacados como Argeo García, Eusebio Díaz, Josué Acosta o Shein Hernández.

Por su parte, el CL Tamanca – Las Manchas de La Palma contará como principal referencia con el puntal “B” grancanario Fernando Rodríguez “Pollo de La Montaña”, acompañado por Humberto Vera, Rafa Fernández y Ruymán Peñate.

La retransmisión contará con la narración de Willy Rodríguez, los comentarios de David Yanes y las entrevistas de Jorge Benítez. Además, el programa ofrecerá contenidos complementarios desde el propio terrero, con reportajes exclusivos como el regreso a la competición del puntal “A” Mamadou Camara tras una larga lesión.

En la previa del encuentro, el programa conectará con plató, donde Beatriz García y José Manuel Pitti desgranarán, de forma visual y didáctica, las claves del enfrentamiento, los puntos fuertes de cada equipo y los duelos entre los principales puntales sobre la arena.

Historias y protagonistas del deporte vernáculo

El programa también se desplazará hasta el norte de La Palma para mostrar, desde dentro y en primera persona, cómo vive un árbitro de Primera categoría un duelo de máxima rivalidad entre el actual campeón insular, el CL Bediesta, y el CL Maxorata de Fuerteventura.

Además, la compañera Nereida Alonso recoge el testimonio de las protagonistas y analiza las claves del éxito del actual campeón de Canarias de categoría femenina, el Unión Tetir de Fuerteventura.

La entrega incluirá también una nueva sección del “Servicio Secreto”, con el “Pollito de la arena”, Juan Antonio Cabrera, así como la visión de actualidad de Juan Espino Dieppa “El Trota”, con su análisis sobre la lucha canaria.