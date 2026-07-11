La luchada entre el CL Santa Rita y CL Tenercina se podrá ver este domingo, a las 12:00 horas, en la TDT, Canarias Play, Deportes de YouTube y rtvc.es

El programa ‘Terrero y Gloria’ ofrecerá en directo la gran final del Torneo DISA Gobierno de Canarias de Lucha Canaria femenina. La cita deportiva enfrentará al CL Santa Rita (Gran Canaria) y al CL Tenercina (La Palma) en el terrero de Guamasa, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna, este domingo, 12 de julio, a las 12:00 horas.

La retransmisión comenzará veinte minutos antes de la luchada, a las 11:40 horas, con una previa que se podrá seguir a través de la TDT, Canarias Play, el canal de YouTube @DeporteTVCanaria y la web rtvc.es, plataformas de Televisión Canaria que llevará a todos los hogares de Archipiélago uno de los acontecimientos más esperados del calendario de nuestro deporte vernáculo.

​La producción estará dirigida y presentada por Willy Rodríguez, los comentarios serán de David Yanes y Juan Espino, mientras que Jorge Benítez trasladará a los espectadores todo lo que ocurra a pie de terrero. Además, se contará con la colaboración de Fatou Gueye Castro, una destacada luchadora del Club de Lucha Benchomo Femenino varias veces campeona regional.

‘Terrero y Gloria’ retransmite en directo la gran final del Torneo DISA de Lucha Canaria femenina.

Entrega de trofeos

Ambos equipos se vuelven a ver las caras en una final regional tras enfrentarse en las finales de 2022 y 2023, ambas saldadas con victoria para el Santa Rita, el equipo más laureado del palmarés regional. Sin embargo, el Tenercina logró imponerse en los dos enfrentamientos de la fase regular, pero “esto es una final y todo es diferente”, señala Willy Rodríguez.

La emisión, que se prolongará hasta la finalización del encuentro, incluirá también la entrega de trofeos, ofreciendo una cobertura completa de la cita que decidirá el campeón del Torneo DISA Gobierno de Canarias.

Con esta retransmisión, RTVC reafirma su compromiso con la difusión y promoción de los deportes autóctonos, llevando a todos los hogares canarios uno de los eventos más importantes de la temporada de la lucha canaria.