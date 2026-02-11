‘Terrero y gloria’ se va este viernes de semifinales a Tenerife

La luchada entre Tijarafe y Llano del Moro se podrá ver en directo a las 20:50 horas, en Canarias Play y Deportes de YouTube y el domingo a las 17:55 en la TDT

El programa `Terrero y Gloria’ se trasladará este fin de semana hasta Santa Ursula, norte de Tenerife, para retrasmitir en directo la luchada de semifinales entre Tijarafe contra Llano del Moro este viernes, a partir de las 20:50 horas, en el Canarias Play y en el canal de Deportes de YouTube y se emitirá el domingo a las 17:55 horas en el canal TDT.

Imagen de archivo de la final de lucha canaria en Tinajo.

En esta segunda categoría de la Liga Caixabank, los telespectadores tendrán la oportunidad de disfrutar del equipo “más en forma de la actualidad” de todas las categorías del Archipiélago, el Tijarafe Guanche, según destaca el presentador y narrador del programa de RTVC, Willy Rodríguez Calero.

“El equipo tiene la posibilidad de ganar ese triunfo y de lograrlo, haría el triunfo número 16 de forma consecutiva y pasaría a la gran final. En frente tendrá al Llano del Moro, vigente campeón de esta liga de segunda categoría de la isla de Tenerife”, agrega el comentarista deportivo.

Una vez más, la narración de Willy Rodríguez Calero, junto con los comentarios de David Yanes, traerán todos los detalles técnicos del encuentro desde un set montado a pie de terrero, con Jorge Benítez en las entrevistas.