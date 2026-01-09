Será emitido en Televisión Canaria este domingo a las 17:55 horas y en directo en su canal de youtube de Deportes el viernes a las 20:40 horas

Tras el parón navideño, ‘Terrero y Gloria‘ estrena la primera luchada del año este domingo 11 de enero a las 17:55 horas en Televisión Canaria, y en directo el viernes 9 de enero, a las 20:40 horas, a través del canal de youtube de Deportes Televisión Canaria. Se trata de una luchada de alto voltaje entre el CL Guamasa y el CL Victoria con la clasificación para las semifinales de la Liga Caixabank de Tenerife en juego. El que pierda se quedará fuera de la lucha por el título liguero tinerfeño.

El equipo del programa se desplazará hasta el Terrero Santa Rosa de Lima en Guamasa (La Laguna) para contar todos los detalles de este encuentro definitivo en la lucha por participar en la fase final de la competición. Como cada semana, ‘Terrero y Gloria’ desgranará en la previa las claves de la luchada, así como la actualidad de las ligas insulares. La narración estará a cargo de Willy Rodríguez, quien estará acompañado por David Yanes en los comentarios y por Jorge Benítez en el micrófono inalámbrico.

El CL Guamasa llega a esta luchada crucial reforzado después de tres triunfos consecutivos: los dos últimos frente al CL Campitos (12 – 9) y al CL Rosario de Valle Guerra (9-12), segundo y tercer clasificado, respectivamente. Aunque el CL Victoria tampoco se queda atrás. Ha logrado llegar a este punto de la competición dependiendo de sí mismo y con todas las opciones de luchar en semifinales después de un titubeante inicio.

Ayoze Reyes, puntal A del equipo lagunero, y Javi García, referente del CL Victoria, son los grandes reclamos de una luchada en la que tendrán mucho que decir sus puntales C, Francisco Pérez y Argeo García, respectivamente. También será clave la aportación de los destacados Fran Vega y Joshua “El Peto” en las filas locales y Doramas Infante en la escuadra del norte de Tenerife.

Nada más acabar la luchada, además de escuchar a los protagonistas a pie de terrero, conocemos la actualidad de la jornada en las diferentes competiciones en juego y ofrecemos nuestros habituales reportajes exclusivos. Veremos la pasión con la que vive en primera persona una luchada tanto el mandador del equipo campeón de la liga tinerfeña, Salvador Solino (CL Chimbesque) como la única mandadora en activo de un club de primera, Itahisa García (CL Benchomo).

Se cerrará el programa con una nueva entrega de “La Opinión de Juan Espino” en la que el legendario luchador habla de un asunto de gran interés en nuestro deporte vernáculo.