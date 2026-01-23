El secretario general de ASAGA advierte en La Radio Canaria del impacto del acuerdo UE-Mercosur en el campo canario y llama a mantener la presión con nuevas movilizaciones en defensa del sector primario.

Theo Hernando (Asaga): “Las movilizaciones están funcionando; hemos ganado una primera batalla” / Foto: La Radio Canaria.

El debate en torno al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sigue generando tensión en el sector primario europeo y, de manera especial, en Canarias. Aunque el Parlamento Europeo acordó esta semana llevar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre su compatibilidad con los tratados —una decisión que paralizaría su aplicación durante unos dos años—, la Comisión Europea mantiene la opción de ponerlo en marcha de forma provisional.

Este escenario preocupa especialmente a agricultores y ganaderos, más aún después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defendiera que el acuerdo se aplique pese a la decisión de la Eurocámara, apelando al contexto geopolítico y a la necesidad de ampliar alianzas comerciales.

“Hay que seguir manteniendo el pulso”

En La Radio Canaria, el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando, valoró la reciente votación del Parlamento Europeo como un primer logro del sector.

“Parece que hemos ganado una primera batalla con la votación histórica del Parlamento Europeo el día 20 en Estrasburgo, en la que se echaron abajo las medidas unilaterales que está tomando la Comisión Europea”, afirmó Hernando, quien subrayó que las protestas del campo europeo están dando resultados. “Parece que están funcionando todas las movilizaciones de agricultores y ganaderos europeos”.

El dirigente agrario recordó que, legalmente, la Comisión Europea no está obligada a esperar a la Eurocámara y podría iniciar la aplicación provisional del acuerdo una vez firmado en Paraguay, siempre que alguno de los países de Mercosur lo ratifique, algo que todavía no ha ocurrido.

Un tractor protesta contra el acuerdo UE-Mercosur ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. EFE/EPA/YOAN VALAT

Movilizaciones en Canarias

En este contexto, las organizaciones agrarias han convocado nuevas movilizaciones los días 29 y 31 de enero en defensa del campo canario. Gran Canaria y Tenerife acogerán concentraciones para exigir un POSEI digno, reciprocidad en los acuerdos comerciales y medidas urgentes que garanticen la viabilidad del sector primario en las Islas.

Hernando insistió especialmente en la necesidad de que los productos importados cumplan las mismas exigencias sanitarias y medioambientales que se imponen a los productores europeos. “Si vamos a introducir alimentos que vamos a ingerir y a poner sobre el plato de nuestros hijos, lo razonable es que no se permita la entrada de productos que hayan sido tratados con sustancias prohibidas”, señaló.

El secretario general de ASAGA advirtió, además, de los riesgos para la salud asociados a algunos fitosanitarios vetados en la UE. “Se ha demostrado que producen cáncer, infertilidad y malformaciones”.

Desde el sector agrario canario insisten en que la batalla no ha terminado y en que mantener la presión social y política será clave para frenar un acuerdo que consideran una amenaza directa para la agricultura y la ganadería de las islas.