La Semana Santa comienza con tres prealertas meteorológicas activadas: viento, calima y por fenómenos costeros, que marcarán parte de la semana

Calima en Las Palmas de Gran Canaria (archivo). Imagen RTVC

La Semana Santa arranca en Canarias bajo la influencia de tres prealertas meteorológicas: viento, calima y mal estado del mar que afectará principalmente al norte del archipiélago durante los próximos días.

El inicio de la semana viene acompañado de intervalos de nubes bajas en zonas del norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Estas nubes se mantendrán inicialmente por debajo de los 1.500 metros de altitud, aunque con el paso de los días tenderán a situarse a cotas más bajas y a disminuir su presencia de forma progresiva.

Uno de los fenómenos más destacados será la entrada de calima, que comenzará este lunes por las islas orientales, extendiéndose rápidamente al resto del archipiélago a lo largo de las próximas horas e ir remitiendo el miércoles.

En cuanto al viento, sopla el alisio moderado con intervalos fuertes, registrándose rachas que han superado localmente los 70 kilómetros por hora durante la madrugada. Este viento persistirá a lo largo del día, mientras que en medianías y zonas altas predominará el viento del este, también con intervalos intensos y rachas destacables.

Situación marítima adversa

La situación marítima será adversa. Se esperan vientos fuertes en alta mar entre las islas de mayor relieve y en los canales interinsulares, especialmente entre Gran Canaria y Fuerteventura, con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Esto provocará mal estado del mar en las costas del sur y este, mientras que en el norte se sumará además la presencia de mar de fondo. Las olas más significativas se prevén en el litoral norte y oeste de Lanzarote.

Esta dinámica marcará el conjunto de la Semana Santa, caracterizada por la presencia de calima, tiempo seco y un ligero ascenso de las temperaturas a partir del martes, más pronunciado en las medianías. Aunque en general el tiempo será favorable, las autoridades recomiendan extremar la precaución en las costas debido al oleaje, que estará presente tanto en el sur, impulsado por el viento, como en el norte, donde coincidirá con el mar de fondo.