Situación meteorológica para este sábado 16 de agosto de 2025

Este sábado las temperaturas subirán ligeramente en costas, y más notablemente en medianías. Las máximas a penas cambiarán, este ascenso se notará más en las mínimas. Los valores más elevados 34-36 ºC en medianías e interiores del sur.

En el norte veremos intervalos de nubes altas. Durante la primera mitad del día, intervalos de nubes medias y altas. En las cañadas del Teide, nube de evolución sin descartar alguna gota. Ligera calima en altura.

El viento será del norte-noreste moderado en costas, con rachas 50-60 km/h en el noroeste y sureste por la tarde. Al final del día podrán ser fuertes o muy fuertes en las islas orientales y área metropolitana de Tenerife. En medianías soplará flojo variable, predominando la componente norte. En cumbres, suroeste flojo. Moderado del suroeste en el Teide.

En costas del norte, mareada, mar de fondo el noreste >1m. En el sur, marejada, olas rondando el metro.

Previsión por islas

El Hierro: Calima ligera e intervalos nubosos . Estos serán más compactos en el norte. Las temperaturas superarán los 30 ºC y localmente los 32 ºC en el sur. El viento será más intenso en litorales del sureste.

La Palma: Por la tarde, en el sureste, rachas fuertes. En el norte y este. intervalos de nubes bajas. Durante la primera mitad veremos nubes altas. Ligera calima en altura. Las temperaturas máximas alcanzarán y superarán los 30-32 ºC.

La Gomera: En la mitad sur, termómetros rondando los 30 ºC en horas centrales. El viento será más intenso en el este al final del día, con rachas rondando los 60 km/h. Intervalos nubosos en el norte, calima ligera y algunas nubes medias y altas.

Tenerife: Intervalos de nubes medias y altas. En las costas del norte, intervalos de nubes bajas. Nubes de evolución en el entorno del Teide. Calima en altura. El viento aumentará por la tarde en el área metropolitana. Temperaturas máximas ≥30 ºC.

Gran Canaria: En el norte, veremos cielos nubosos. Durante la primera mitad del día, intervalos de nubes medias y altas. Habrá calima en zonas altas. Las temperaturas más altas superarán los 34-36 ºC en medianías del sur.

Fuerteventura: En interiores del sur los termómetros alcanzarán los 34 ºC. Veremos cielos nubosos en el norte y oeste. Intervalos en el resto. Calima ligera y viento intenso en la Península de Jandía y suroeste al final del día.

Lanzarote: En el sur, rachas muy fuertes al final de la tarde. Cielos nubosos en el norte y oeste. En el resto, sol y calima en zonas altas. Las temperaturas máximas >30 ºC en el sur.

La Graciosa: Intervalos nubosos, más compactos durante la primera mitad del día. Temperatura máxima en Caleta del Sebo ≥27 ºC.