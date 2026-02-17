Previsión meteorológica para este miércoles 18 de febrero de 2026

Este miércoles será un día soleado con algunos intervalos nubosos matinales en las zonas norte de Gran Canaria e islas orientales. Por otro lado, habrá nubosidad de tipo bajo por debajo de los 700 metros por la tarde-noche y la calima remitirá considerablemente por la mañana.

Mapa de la previsión meteorológica para este miércoles 18 de febrero de 2026 / RTVC

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en las vertientes norte e interior de las más orientales. Las mínimas descenderán localmente salvo en Fuerteventura y Lanzarote donde ascenderán.

El viento será del nordeste moderado con probables rachas fuertes que superarán los 50Km/h en extremos sureste y noroeste durante la segunda mitad de la jornada. También habrá predominio de brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

En el mar, mejorará la situación marítima con olas que no superarán los 2m en costas del norte y del sur. En el litoral sureste de Fuerteventura y Lanzarote las olas no alcanzarán el metro de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Cielos despejados y La calima remitirá. Viento del noreste moderado con probables rachas fuertes en los extremos. Temperaturas en descenso.

La Palma: Ambiente soleado salvo en el noreste por la tarde-noche que habrá nubes bajas. Viento alisio moderado que se acelerará en los extremos expuestos. Temperaturas máximas entre los 18 y 20 grados en zonas costeras.

La Gomera: Cielos soleados, salvo por el norte donde habrá nubes bajas al final del día. La calima desaparecerá por la tarde y viento del noreste moderado con temperaturas más frescas.

Tenerife: Nubes bajas matinales y a últimas horas del día en el norte y noreste. En el resto predominará el sol. La calima remitirá y el viento soplará del noreste moderado con intervalos a fuertes en los extremos sureste y noroeste. Temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos despejados aunque habrá panza de burro en el noreste por la mañana. Esta vertiente se nublará por la noche. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas que oscilarán desde los 17 a los 22 grados en la capital.

Fuerteventura: Día de cielos soleados salvo por la noche que habrá nubosidad baja por el este. La calima remitirá. Viento del noreste y temperaturas máximas que irán desde los 18 a los 23 grados.

Lanzarote: Ambiente de cielos poco nubosos. La calima desaparecerá y el viento será del noreste moderado acelerándose en el interior. Temperaturas más frescas.

La Graciosa: Cielos con nubes ligeras y la calima remitirá. El viento soplará del noreste moderado y la temperatura máxima será de 19ºC en Caleta de Sebo.