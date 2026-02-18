La entrada de alisios moderados que traerán algo más de humedad y con ellos, nubes bajas por el norte de las islas aunque sin mayores consecuencias

El Tiempo en Canarias | Regresan los alisios y restos de calima

No será nada comparable a lo que tuvimos el pasado lunes, pero este jueves la calima volverá a acercarse a las islas de norte a sur. Son restos de lo que subió a comienzo de semana, por eso la densidad y cantidad será menor. El viernes remitirá.

Esperamos la entrada de alisios moderados que traerán algo más de humedad y con ellos, nubes bajas por el norte de las islas aunque sin mayores consecuencias y con tendencia a reducirse en cuanto caliente el sol. La intensidad del viento irá más conforme avance la jornada en los extremos noroeste y sureste de las islas más montañosas. Las temperaturas bajarán tímidamente y en la costa habrá fuerte marejada en las del norte con olas de menos de 2 metros de altura y marejadilla en las del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Veremos algunas nubes bajas a primera hora que no tardarán en desaparecer, regresará una ligera calima y las temperaturas en Valverde irán de los 13 a los 17 grados.

La Palma: Las nubes bajas aparecerán por el norte-nordeste y se irán con rapidez, en el resto estará despejado con calima, el viento ganará fuerza en los extremos. Refrescará algo más.

La Gomera: Veremos intervalos nubosos a primera y última hora por el norte, poco importante, el resto estará soleado con un ligero velo de calima. EL viento ganará fuerza.

Tenerife: Se verán pocas nubes, las más visibles por el norte-nordeste. En el resto, sol, con calima aunque menos densa. Las temperaturas irán de los 14 y los 21 grados en Santa Cruz.

Gran Canaria: Habrá nubes bajas por la mañana por el norte–nordeste, se irán retirando hacia el mar. En el resto habrá sol difuminado con el polvo en suspensión. El viento arreciará.

Fuerteventura: Nubes dispersas en la cara este, en el resto los alisios ganarán intensidad, habrá algo de calima. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 21 grados en la capital.

Lanzarote: Nubes bajas al amanecer por el norte, perderán terreno. Volverá una ligera calima. Las temperaturas se mantendrán entre los 14 y los 20 grados y el viento arreciará.