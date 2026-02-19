La calima terminará de irse aunque no por mucho tiempo, porque esperamos que de cara al domingo vuelva a entrar una nueva advección sahariana
Este viernes será un día de tiempo tranquilo y estable. Volveremos a ver nubes bajas a primera hora de la mañana en las costas del norte-nordeste de las islas en torno a los 700 metros, serán más abundantes por la mañana e irán perdiendo consistencia a medida que avance la mañana. El resto estará despejado. La calima terminará de irse aunque no por mucho tiempo, porque esperamos que de cara al domingo vuelva a entrar una nueva advección sahariana.
El viento soplará del nordeste moderado y tenderá a perder fuerza a última hora de la tarde, el sábado será de componente este. Las temperaturas no variarán demasiado este viernes, pero tenderán a subir de cara al sábado. El estado de la mar empeorará el fin de semana con fuerte marejada y áreas de mar gruesa con olas cercanas a los 3 metros de altura en las costas del norte. En el sur habrá marejadilla.
Previsión por islas
- – El Hierro: No esperamos muchas nubes, más bien, de forma dispersa por la mañana, el resto del día tenderá a estar despejado, sin calima. Temperaturas parecidas.
- – La Palma: Las nubes bajas se situarán por el norte y este a primera hora pero luego se irán despegando de la costa, se reducirá la calima y lucirá el sol. Pocos cambios en el termómetro.
- – La Gomera: Tendremos cielos casi despejados con algunas nubes al amanecer, perderán terreno. El viento soplará moderado y las temperaturas variarán entre los 14 y los 21 grados.
- – Tenerife: Las nubes mañana a cota baja por el norte se irán reduciendo, el resto estará despejado y sin calima. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 21 grados en Santa Cruz.
- – Gran Canaria: Veremos nubes bajas por el norte y nordeste que enseguida perderán terreno. Las temperaturas irán de los 16 a los 20 grados, se irá la calima y lucirá el sol en el sur.
- Fuerteventura: Manto de nubes bajas por la cara este que después del mediodía se reducirán, en el resto lucirá el sol sin calima. El viento amainará por la tarde. Temperaturas similares.
- Lanzarote: Amanecer gris salvo en el sur donde lucirá el sol. El viento amainará por la tarde y las temperaturas irán de los 15 a los 20 grados en Arrecife.
- La Graciosa: esperamos nubes dispersas a primera hora que enseguida se irán retirando. Notaremos menos viento por la tarde y las temperaturas serán parecidas. No habrá calima.