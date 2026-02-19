La calima terminará de irse aunque no por mucho tiempo, porque esperamos que de cara al domingo vuelva a entrar una nueva advección sahariana

Este viernes será un día de tiempo tranquilo y estable. Volveremos a ver nubes bajas a primera hora de la mañana en las costas del norte-nordeste de las islas en torno a los 700 metros, serán más abundantes por la mañana e irán perdiendo consistencia a medida que avance la mañana. El resto estará despejado. La calima terminará de irse aunque no por mucho tiempo, porque esperamos que de cara al domingo vuelva a entrar una nueva advección sahariana.

El viento soplará del nordeste moderado y tenderá a perder fuerza a última hora de la tarde, el sábado será de componente este. Las temperaturas no variarán demasiado este viernes, pero tenderán a subir de cara al sábado. El estado de la mar empeorará el fin de semana con fuerte marejada y áreas de mar gruesa con olas cercanas a los 3 metros de altura en las costas del norte. En el sur habrá marejadilla.

Previsión por islas

– El Hierro: No esperamos muchas nubes, más bien, de forma dispersa por la mañana, el resto del día tenderá a estar despejado, sin calima. Temperaturas parecidas.

– La Palma: Las nubes bajas se situarán por el norte y este a primera hora pero luego se irán despegando de la costa, se reducirá la calima y lucirá el sol. Pocos cambios en el termómetro.

– La Gomera: Tendremos cielos casi despejados con algunas nubes al amanecer, perderán terreno. El viento soplará moderado y las temperaturas variarán entre los 14 y los 21 grados.

– Tenerife: Las nubes mañana a cota baja por el norte se irán reduciendo, el resto estará despejado y sin calima. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 21 grados en Santa Cruz.

– Gran Canaria: Veremos nubes bajas por el norte y nordeste que enseguida perderán terreno. Las temperaturas irán de los 16 a los 20 grados, se irá la calima y lucirá el sol en el sur.

Fuerteventura: Manto de nubes bajas por la cara este que después del mediodía se reducirán, en el resto lucirá el sol sin calima. El viento amainará por la tarde. Temperaturas similares.

Lanzarote: Amanecer gris salvo en el sur donde lucirá el sol. El viento amainará por la tarde y las temperaturas irán de los 15 a los 20 grados en Arrecife.