Previsión del tiempo para el domingo 21 de diciembre de 2025

Terminaremos la semana con tiempo fresco y húmedo ya que los restos de un frente frío nos dejará algún chubasco débil en las vertientes N de las islas más montañosas. No se descarta que puedan dejar alguna gota sin mayores consecuencias en las vertientes S y en Lanzarote. Predominará los cielos de nubosidad alta matinal en las islas occidentales y en Gran Canaria y S de Fuerteventura. De resto tendremos nubosidad baja asociado al flujo del N-NW donde el frente frío debilitado nos aportará humedad.

Imagen RTVC.

Las temperaturas continúan siendo frescas donde las máximas bajarán ligeramente en el extremos S de Tenerife y las mínimas bajan suavemente en el extremo S de La Palma y de Gran Canaria, SE de Tenerife e interior E de Fuerteventura. El viento soplará mayormente de componente N y habrá algunas rachas importantes en los extremos de islas y cumbres por la mañana y a última hora de la tarde. Y en el mar, hay que seguir extremando la precaución porque en costas abiertas al N predominará el mar de fondo del NW con olas que pueden alcanzar los 4 metros de altura y en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos de nubosidad variable. Por la tarde se nublará y el viento soplará del NE moderado. Las temperaturas irán desde los 12 a los 16 grados en Valverde.

LA PALMA: Nubosidad compacta en la vertiente N y NE donde habrá chubascos débiles y ocasionales a partir del mediodía. Viento del NE moderado y temperatura máxima de 20 grados en Santa Cruz de La Palma.

LA GOMERA: Predominará mayormente el ambiente soleado al mediodía pero luego se nublará. Viento flojo de componente N y temperaturas agradables en San Sebastián.

TENERIFE: Jornada fresca con algún chubasco débil y aislado. El ambiente más soleado lo encontraremos en el E de la isla. Habrá nubosidad más compacta en el S y SW de la isla donde podrá dejar algún chubasco. Viento flojo de componente N y temperaturas que irán desde los 16 a los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife.

GRAN CANARIA: Seguiremos con el manto nuboso en el N y NE de la isla con algunos chubascos ligeros y puntuales. En el resto habrá intervalos nubosos con nubes altas matinales. El viento soplará del NE moderado y temperaturas que oscilarán entre los 16 a los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos sobre todo por el N y nubosidad alta matinal por el S. Viento de componente N y temperatura máxima 21 grados en Puerto del Rosario.

LANZAROTE: Jornada de nubosidad donde puede caer algunas gotas sin consecuencias. Viento moderado del N y temperaturas que irán de los 14 a los 20 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Intervalos de nubes y claros con viento mayormente de componente N y temperaturas que irán desde los 15 a los 19 grados en Caleta de Sebo.