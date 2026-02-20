El sábado el tiempo estará soleado, en menor medida, en la cara norte del archipiélago, donde habrá nubes bajas, sobre todo, por la mañana

El Tiempo en Canarias | Fin de semana de tiempo seco

Este fin de semana subirán las temperaturas, disminuirá la nubosidad de tipo bajo asociada al viento y regresará la calima, en concentraciones notables el domingo. El sábado el tiempo estará soleado, en menor medida, en la cara norte del archipiélago, donde habrá nubes bajas, sobre todo, por la mañana. Las nubes del norte y este de La Palma se situarán a menos de 850 m de altitud, las de resto de las islas se encontrarán a menos de 600 m. Por la tarde llegará calima ligera a Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

Las temperaturas diurnas subirán, el ascenso será más notable en las medianías y las zonas altas. En la costa la máxima rondará los 26 – 27º C. El viento soplará del nordeste moderado en la costa, será más intenso en la primera mitad de la jornada. En las medianías el viento será de componente este flojo y tenderá al sureste en las zonas altas y las cumbres. En el litoral norte de las islas y en la costa oeste de La Palma, el Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, entre viento y mar de fondo, el oleaje rondará los 3 m de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Tiempo soleado, pocas nubes, temperatura en ligero ascenso y viento alisio moderado que rolará a sureste flojo en las zonas altas y en la cumbres.

La Palma: Cielo nuboso en el norte y este de la isla con apertura de claros a mediodía y primeras horas de la tarde. Las nubes se situarán a menos de 850 m de altitud.

La Gomera: Nubes a menos de 700 – 800 m de altitud por el norte. Temperaturas en ascenso en las medianías y en la cumbre.

Tenerife: Cielo despejado, salvo en el norte y nordeste, donde habrá nubes bajas, a menos de 700 – 800 m, más abundantes por la mañana.

Gran Canaria: “Panza de burro” en el norte y nordeste a menos de 600 m de altitud. En el resto sol y ascenso de temperatura. No descartable calima antes del final de la jornada.

Fuerteventura: Nubosidad matinal que dará paso a cielo casi despejado a partir de mediodía, durante la tarde podría llegar calima.

Lanzarote: Tiempo nuboso al amanecer, soleado a mediodía y con calima por la tarde. Temperatura en ascenso.