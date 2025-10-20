Este martes estará el cielo nuboso en el norte con la probabilidad de caiga algún chubasco y las temperaturas no variarán

Semana con tiempo estable sin grandes cambios y con poco viento. Grafismo RTVC.

Este martes amanecerá algo nublado en general pero solo podrá llover en el norte de las islas más montañosas. Habrá algún chubasco débil y ocasional, mientras en el sur del las islas estará despejado. En Lanzarote y Fuerteventura habrá nubes a primera hora, pero se irá despejando a lo largo del día.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. Las máximas serán de 26 grados en ambas provincias del archipiélago y las mínimas no bajarán de 22 grados.

El viento será flojo y moderado del nordeste. En Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote habrá rachas de hasta 18 kilómetros por hora.

En el estado de la mar habrá marejada tanto en las costas del norte como en las del sur. Las olas no superarán el metro de altura.

Previsión por islas:

–El Hierro: Intervalos nubosos de tipo bajo que se verán a primera y última hora, podrían escurrir alguna gota. Las temperaturas irán de los 17 a los 20 grados en Valverde.

–La Palma: Se verán nubes casi todo el día más compactas al amanecer y al atardecer y algunas generándose por el oeste durante las horas centrales. Temperaturas máximas de 26 grados.

–La Gomera: Las nubes bajas serán frecuentes por el norte e interior desde por la mañana y se generarán por el sur. Soplarán los alisios sin intensidad. Temperaturas parecidas.

–Tenerife: Nubosidad por el norte por la mañana sin descartar que deje en medianías alguna precipitación débil e intermitente, también las de evolución por el sur. Posibles nieblas.

–Gran Canaria: Los alisios irán ganando intensidad por el oeste y sureste por la tarde. Esperamos nubes bajas en el nordeste que irán a menos y algunos núcleos dispersos por el sur.

–Fuerteventura: Nubes bajas dispersas a lo largo del día tanto en el norte como por el sur. El termómetro se mantendrá entre los 21 y los 25 grados en Puerto Del Rosario.

–Lanzarote: El viento se irá acelerando hacia el centro y sureste. Las nubes bajas de forma dispersa se repartirán por la isla dejando más claros durante las horas centrales del día.

–La Graciosa: Se verán más nubes por la mañana que por la tarde, serán de tipo bajo y permitirán tener bastantes ratos de sol después de mediodía. Temperaturas similares.