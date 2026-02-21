El Tiempo en Canarias | Calima, vientos secos y temperaturas en ascenso

Previsión meteorológica para este domingo 22 de febrero de 2026
Este domingo tendremos cielos poco nubosos en general, salvo en áreas del este y noreste de La Palma y norte de Tenerife por la tarde-noche donde habrá nubosidad baja en cantidad variable. Las nubes se situarán a menos de 600 m.
Calima significativa extendiéndose de este a oeste y afectará principalmente a las vertientes sur y este que reducirá la visibilidad a 3000 m.
Las temperaturas experimentarán un notable ascenso, sobre todo en las máximas. El ascenso será más notable en costas y medianías. Las máximas en zonas costeras rondará los 26ºC-28ºC.
El viento soplará de componente este en costas y del sureste en medianías, zonas altas y cumbres, salvo en El Teide que será de componente sur. Este se acelerará en los extremos noreste y suroeste y no se descarta rachas localmente fuertes del sureste en el interior y vertiente oeste de Fuerteventura y Lanzarote.
En el mar habrá mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte con olas que rondará los 2 m de altura. En el resto de costas habrá áreas de marejada.
Previsión por islas
- El Hierro: Tiempo soleado con pocas nubes bajas por la tarde en el valle de El Golfo. Calima en aumento y viento de componente este. Temperaturas en ascenso.
- La Palma: Cielos despejados salvo en el noreste por la tarde-noche donde aparecerá nubosidad baja. Viento de componente este en costas y del sureste en medianías y cumbres. La calima estará presente por la tarde. Temperaturas máximas entre los 21ºC -27ºC.
- La Gomera: Sol y calima que será más significativa por la tarde. Viento de componente este y temperatura máxima que rondará los 26ºC en la capital.
- Tenerife: Cielos despejados salvo que aparecerá nubosidad baja a menos de 600 metros por el norte a últimas horas de la tarde. Calima en aumento por la tarde. Viento moderado de componente este y del sureste en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ascenso.
- Gran Canaria: Jornada soleada y con calima notable particularmente en el este y sureste. Viento de componente este. Será del sureste en medianías y zonas altas. Temperaturas máximas entre los 21ºc – 28ºC.
- Fuerteventura: Calima significativa y viento de componente este. Habrá rachas localmente fuertes que superará los 50 Km/h en la vertiente oeste por la mañana. Temperaturas máximas en ascenso sobre todo en el norte.
- Lanzarote: Cielos despejados y calima. Viento de componente este con rachas fuertes en el interior y vertiente oeste. Temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 26ºC en Arrecife.
- La Graciosa: Sol y calima importante. Viento de componente este y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 24ºC en Caleta de Sebo.