El Tiempo en Canarias | Calima, vientos secos y temperaturas en ascenso

Previsión meteorológica para este domingo 22 de febrero de 2026

Este domingo tendremos cielos poco nubosos en general, salvo en áreas del este y noreste de La Palma y norte de Tenerife por la tarde-noche donde habrá nubosidad baja en cantidad variable. Las nubes se situarán a menos de 600 m.

Calima significativa extendiéndose de este a oeste y afectará principalmente a las vertientes sur y este que reducirá la visibilidad a 3000 m.

Mapa de la previsión meteorológica para este domingo 22 de febrero de 2026/ RTVC

Las temperaturas experimentarán un notable ascenso, sobre todo en las máximas. El ascenso será más notable en costas y medianías. Las máximas en zonas costeras rondará los 26ºC-28ºC.

El viento soplará de componente este en costas y del sureste en medianías, zonas altas y cumbres, salvo en El Teide que será de componente sur. Este se acelerará en los extremos noreste y suroeste y no se descarta rachas localmente fuertes del sureste en el interior y vertiente oeste de Fuerteventura y Lanzarote.

En el mar habrá mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte con olas que rondará los 2 m de altura. En el resto de costas habrá áreas de marejada.

Previsión por islas