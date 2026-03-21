Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 22 de marzo

La borrasca Therese seguirá enviando lineas de inestabilidad este domingo que generarán chubascos localmente fuertes sobre todo en las vertientes oeste y sur.

Predominio de cielos nubosos que tenderá a cubiertos en el suroeste de las islas más montañosas con probabilidad de chubascos localmente fuertes y persistentes especialmente en las medianías de esa vertiente.

Mapa de la previsión del tiempo para este domingo 22 de marzo de 2026/ RTVC

En el resto predominará los intervalos nubosos con lluvias ocasionales. No se descarta que puedan ser en forma de chubasco fuerte. La borrasca comenzará a remitir en los próximos días.

Las temperaturas sin grandes cambios. Probables heladas débiles en las cumbres de Tenerife y La Palma.

El viento soplará de componente oeste y de dirección suroeste moderado con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en vertientes noroeste, sureste y en cumbres durante la madrugada. Irá perdiendo fuerza.

Y en el mar, viento del suroeste de 50 a 61 Km/h (fuerza 7). Mar combinada del oeste o noroeste con olas que podrán alcanzar los 3 metros.

Previsión por islas

El Hierro: Precipitaciones en forma de chubascos. No se descarta que puedan ser localmente fuertes. Viento del oeste-suroeste moderado y temperaturas frescas.

La Palma: Se espera lluvias persistentes en las vertientes oeste. En el resto no se descarta la probabilidad de algún chubasco intenso. Viento mayormente del suroeste que irá perdiendo intensidad. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 21ºC en la capital.

La Gomera: Chubascos localmente fuertes. Probable tormenta. Viento del oeste – suroeste moderado y temperaturas máximas entre los 18ºC y los 22ºC en costas.

Tenerife: Chubascos localmente fuertes en vertientes orientadas al sur y oeste pudiendo ser muy fuerte en el suroeste. En el resto, intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en forma de chubasco. Viento del suroeste moderado y temperatura máxima de 22ºc en la capital.

Gran Canaria: Cielos nubosos con probables chubascos que pueden ser localmente fuertes en el interior y en las vertientes orientadas al sur. En el resto no se descarta algunas gotas. Viento del suroeste moderado y temperatura máxima que rondará los 22ºc en la capital.

Fuerteventura: Cielos nubosos con probables precipitaciones que podrán ser en forma de chubascos particularmente durante la mañana. Viento del suroeste moderado y temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 21ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos nubosos con precipitaciones por el norte especialmente por la tarde. Viento del suroeste moderado amainando por la noche. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos con probables chubascos por la tarde. Viento del suroeste moderado y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en Caleta de Sebo.