Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 27 de marzo

Tras la borrasca Therese llegan condiciones mucho más estables con nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas principalmente y algún que otro núcleo generándose por el sur sin mayores consecuencias. Estos días veremos también muchos más ratos de sol en zonas del sur.

De caer alguna gota será a primera hora y en las medianías del norte aunque las probabilidades caen de cara al fin de semana.

Mapa de la previsión del tiempo para este viernes 27 de marzo de 2026/ RTVC

El viento soplará del nordeste en las islas occidentales y de componente norte en las orientales en ambos caso con intensidad moderada.

Las temperaturas no sufrirán grandes cambios y como mucho bajarán algún grado las mínimas.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas de más de 2 metros de altura y de marejadilla con áreas de marejada en las del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos nubes dispersas en el norte sobre todo por la mañana que por la tarde. Se verán ratos de sol sobre todo en el sur. Temperaturas máximas de 16 grados en Valverde.

La Palma: Día de intervalos nubosos más cerrado por el norte y vertiente este, la cumbre estará despejada y los alisios se notarán en los extremos. Temperaturas frescas aún.

La Gomera: Esperamos ambiente soleado en la mitad sur y en el interior por la tarde, solo quedarán nubes en el norte. Las temperaturas irán de los 16 a los 21 grados en San Sebastián.

Tenerife: Día de nubes dispersas por el norte pero también por el sur por la evolución. La cumbre estará despejada. El viento soplará moderado y las temperaturas casi no variarán.

Gran Canaria: Volverá la panza de burro a la mitad norte de Gran Canaria, con el paso de las horas perderá consistencia. Se verá el sol en el sur y en la cumbre. Alisio moderados.

Fuerteventura: Amanecerá con nubes que no tardarán en reducirse dando paso al sol por la mitad este y en el sur. El viento soplará componente norte y las temperaturas variarán poco.

Lanzarote: Se verán nubes bajas con bastante humedad en el norte y oeste, empezará a despejarse a partir del mediodía por el sur y el este de la isla. El viento soplará moderado.

La Graciosa: Será un viernes de intervalos nubosos que perderán consistencia por la tarde. Las temperaturas no cambiarán demasiado y el viento soplará moderado.