Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 28 de marzo
Este sábado tendremos una jornada tranquila marcada por el viento alisio. Nuboso en el norte de las islas más montañosas con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales especialmente por la noche. En el resto de vertientes estará poco nuboso o despejado. En las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote, habrá intervalos nubosos sobre todo por el norte y oeste.
Temperaturas máximas en ligero ascenso. Será más notable en el interior y sur de Tenerife y Gran Canaria. El viento alisio soplará moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste. Probables rachas fuertes, +50Km/h, en esas vertientes.
Y en el mar, difícilmente las olas superarán los 2,5m. en costas abiertas al norte y litoral oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de costas predominará las áreas de marejada con olas que no alcanzarán el 1,5 m.
Previsión por islas
El Hierro: cielos nubosos particularmente por el norte y noreste. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado acelerándose en los extremos. Temperaturas frescas.
La Palma: intervalos nubosos por el norte y este. En el resto de zonas poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 21ºC en la capital.
La Gomera: cielos poco nubosos salvo por el norte donde estará nuboso. Viento del noreste moderado con probables rachas fuertes en la capital. Temperaturas máximas entre los 18ºC y los 23ºC en costas.
Tenerife: cielos nubosos por el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales sobre todo por la noche. En el sur estará nuboso a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado y temperatura máxima de 22ºC en la capital.
Gran Canaria: panza de burro por el norte y noreste donde no se descarta alguna gota débil y ocasional por la noche. Viento alisio moderado acelerándose en el sureste y oeste. Temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 21ºC en la capital.
Fuerteventura: intervalos nubosos sobre todo en el oeste y norte que tenderá a poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado y temperaturas máximas entre los 18ºC – 23ºC.
Lanzarote: cielos nubosos por el oeste y norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado. Probable rachas fuertes en el interior. Temperatura máxima de 21ºC en Arrecife.
La Graciosa: muy nuboso que tenderá a poco nuboso en la segunda mitad del día. Viento del noreste moderado y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 20ºC en Caleta de Sebo.