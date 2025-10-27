ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Nubosidad en cantidad variable con viento fuerte en cumbres

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Situación meteorológica para el martes 28 de octubre de 2025

Este martes notaremos algunos cambios en el tiempo. A lo largo de la jornada irá aumentando la intensidad del viento en las islas occidentales, soplará del Oeste-Noroeste flojo a moderado. El más intenso lo tendremos en las cumbres, especialmente en El Teide donde las rachas podrán alcanzar y superar los 80 y 90km/h.

En el cielo, nubosidad en cantidad variable, de tipo alto cruzando de Oeste a Este las islas, de evolución en medianías del Este, y de tipo bajo aumentando por el Oeste de La Palma. Podrá llover de forma débil en las medianías del Este de Tenerife o por el Oeste de La Palma a lo largo de la tarde.

Las temperaturas descenderán en cumbres, permanecerán sin grandes cambios en costas, máximas 24 – 28ºC.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur y del Este de las islas, por las del Norte habrá oleaje de fondo del Noreste de 2 – 2,5m.

Previsión por islas

El Hierro: Predominio de los intervalos nubosos, más abundantes en zonas de interior por evolución. Temperaturas algo más bajas en cumbres donde arreciará el viento.

La Palma: Nubosidad en cantidad variable, más compacta por el oeste durante la tarde, con algo de lluvia débil. Temperaturas en descenso en cumbres, con viento intenso.

La Gomera: Cielos nubosos por nubosidad de tipo alto. Ratos de sol con intervalos de evolución en cumbres. Viento del noroeste intensificándose por la tarde en zonas altas.

Tenerife: El ambiente más nuboso en los municipios del este donde podrá llover de forma débil durante la tarde en medianías. En el resto se alternarán las nubes y los claros. Temperaturas a la baja en cumbres, con viento fuerte y racheado en El Teide.

Gran Canaria: Nubes altas cruzando la isla de oeste a este. Bajo ellas crecerán intervalos de evolución en medianías del norte y este, quizá dejen escapar alguna gota. Las temperaturas descenderán en cumbres, máximas 24 – 28ºC en costas.

Fuerteventura: Predominio de los intervalos nubosos de tipo alto. Numerosas horas de sol con temperaturas agradables, y viento del norte a noroeste flojo.

Lanzarote: Algunos intervalos de tipo bajo matinal, y de tipo alto con amplios claros el resto de la jornada. Las temperaturas marcarán algún grados más por el sureste.

La Graciosa: Alternancia de nubes y claros, en su mayoría de tipo alto. Temperaturas agradables, máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento variable a noroeste flojo.

