Situación meteorológica para el martes 28 de octubre de 2025

Este martes notaremos algunos cambios en el tiempo. A lo largo de la jornada irá aumentando la intensidad del viento en las islas occidentales, soplará del Oeste-Noroeste flojo a moderado. El más intenso lo tendremos en las cumbres, especialmente en El Teide donde las rachas podrán alcanzar y superar los 80 y 90km/h.

En el cielo, nubosidad en cantidad variable, de tipo alto cruzando de Oeste a Este las islas, de evolución en medianías del Este, y de tipo bajo aumentando por el Oeste de La Palma. Podrá llover de forma débil en las medianías del Este de Tenerife o por el Oeste de La Palma a lo largo de la tarde.

Las temperaturas descenderán en cumbres, permanecerán sin grandes cambios en costas, máximas 24 – 28ºC.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur y del Este de las islas, por las del Norte habrá oleaje de fondo del Noreste de 2 – 2,5m.

Previsión por islas

El Hierro: Predominio de los intervalos nubosos, más abundantes en zonas de interior por evolución. Temperaturas algo más bajas en cumbres donde arreciará el viento.

La Palma: Nubosidad en cantidad variable, más compacta por el oeste durante la tarde, con algo de lluvia débil. Temperaturas en descenso en cumbres, con viento intenso.

La Gomera: Cielos nubosos por nubosidad de tipo alto. Ratos de sol con intervalos de evolución en cumbres. Viento del noroeste intensificándose por la tarde en zonas altas.

Tenerife: El ambiente más nuboso en los municipios del este donde podrá llover de forma débil durante la tarde en medianías. En el resto se alternarán las nubes y los claros. Temperaturas a la baja en cumbres, con viento fuerte y racheado en El Teide.

Gran Canaria: Nubes altas cruzando la isla de oeste a este. Bajo ellas crecerán intervalos de evolución en medianías del norte y este, quizá dejen escapar alguna gota. Las temperaturas descenderán en cumbres, máximas 24 – 28ºC en costas.

Fuerteventura: Predominio de los intervalos nubosos de tipo alto. Numerosas horas de sol con temperaturas agradables, y viento del norte a noroeste flojo.

Lanzarote: Algunos intervalos de tipo bajo matinal, y de tipo alto con amplios claros el resto de la jornada. Las temperaturas marcarán algún grados más por el sureste.

La Graciosa: Alternancia de nubes y claros, en su mayoría de tipo alto. Temperaturas agradables, máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento variable a noroeste flojo.