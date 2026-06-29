Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 30 de junio

Este martes tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas con algunas nubes bajas en los litorales norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas. Calima en medianías y cumbres que será más significativa en las vertientes sur.

Imagen RTVC

Temperaturas en ascenso. Será menos notable en costas del norte. Se podrán superar los 37ºC en medianías del sur de Gran Canaria donde localmente podrían alcanzar los 40ºC. En medianías del sur y oeste de Tenerife podrían superar los 35ºC, y localmente alcanzar los 37ºC. Además, en las islas más occidentales en medianías del sur y oeste se podrían alcanzar los 34ºC. En el norte e interior de Fuerteventura y Lanzarote se podrán superar los 30ºC – 32ºC.

Alisio moderado a fuerte con probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. En cumbres soplará flojo a moderado de componente este.

Y en el mar, fuerte marejada en costas del norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que superarán los 2 m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos por debajo de los 500 metros en el norte a primeras y últimas horas. En el resto, despejado. Calima ligera en altura. Alisio moderado más intenso en los extremos expuestos. Temperaturas cálidas, sobre todo en medianías del sur.

La Palma: Despejado salvo por el norte que habrá intervalos matinales. Calima más significativa en medianías del sur. Alisio moderado más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas en ascenso, sobre todo en el oeste. En la capital la máxima rondará los 27ºC.

La Gomera: Intervalos en el norte. Aparecerán nubes medias y altas por la tarde. Alisio moderado, más intenso en la capital. Calima en altura. Temperaturas en ascenso especialmente en medianías del sur. Irán desde los 21ºC a los 28ºC en la capital.

Tenerife: Nubes bajas en el norte a primeras y ultimas horas. En el resto, intervalos de nubes medias y altas. Calima en medianías y zonas altas. Alisio moderado que será más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas muy cálidas en medianías de la mitad sur y oeste. En la capital irán desde los 22ºC a los 30ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos de nubes y medias y altas salvo por el norte que habrá nubes bajas a primeras y últimas horas. Calima en medianías y zonas altas. Alisio moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas muy cálidas en medianías de la mitad sur e interior. Máxima de 26ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas. Calima en altura. Alisio moderado más intenso en el sur de Jandía. Temperaturas muy cálidas en el sur. Irán desde los 21ºC a los 28ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos de nubes medias y altas. Calima en altura. Alisio moderado que será más intenso en el interior y sur. Temperaturas cálidas. Máxima que rondará los 28ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes medias y altas. Calima en altura. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 21ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.