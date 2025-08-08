El tiempo será caluroso mañana sábado con un ascenso de las temperaturas, las máximas superarán los 40 grados en las islas orientales

Previsión del Tiempo en Canarias para el sábado, 9 de agosto. Grafismo RTVC.

Un tiempo muy caluroso y con una subida de las temperaturas por encima de los parámetros normales. Durante el sábado destacará el sol salvo con algunos intervalos nubosos en litorales del norte. La calima intensificará la sensación de calor.

El polvo en suspensión irá aumentando por la tarde. Con temperaturas que subirán de forma ligera en el norte de las islas más montañosas y podrán ascender de 5-7 ºC en gran parte de Fuerteventura y Lanzarote. Las islas occidentales oscilarán entre los 36 y los 38 ºC en el sur y oeste.

Unas temperaturas tórridas que serán más acusadas en las orientales. Los termómetros superarán los 40ºC, incluso podrán llegar a máximas de 43 o 44 ºC.

Para el domingo se registrarán temperaturas superiores a este umbral.

Con un viento moderado del noreste en costas. También, será de componente este moderado y flojo en las medianías. Las costas expuestas tendrán rachas fuertes, amainando por la tarde. Mientras, en las cumbres será de componente sur moderado.

La previsión del tiempo para el mar será de marejada en el norte. Habrá mar de fondo del noreste con olas de menos de 1,5m. La marejadilla destacará en el sur con olas de 1m.

Previsión del tiempo por islas:

-El Hierro: En la vertiente norte intervalos nubosos. En el resto destacará el sol y la calima. Las temperaturas más elevadas superarán los 34 ºC en el sur. El viento será más intenso en el oeste.

-La Palma: A mediodía incrementará la nubosidad. Por la tarde predominará el sol, la calima y los intervalos de nubes bajas en costas del norte y este. Las temperaturas máximas superarán localmente los 34 ºC en el oeste.

-La Gomera: En medianías del sur y oeste se volverán a superar los 34-36 ºC. En el norte veremos intervalos nubosos. Cielos despejados en el resto y calima en medianías y cumbres. En costas del este el viento dejará fuertes rachas.

-Tenerife: En costas del norte veremos intervalos de nubes bajas. Sol y la calima, sobre todo por la tarde en medianías y cumbres. Las temperaturas en algunos municipios del sur y oeste no bajarán de los 28-30ºC. Las máximas más altas ≥37 ºC.

-Gran Canaria: Intervalos nubosos por el norte, pero el protagonista será el sol y la calima. En gran parte de la isla ≤34 ºC. En municipios del sur y oeste las temperaturas ≥40 ºC. En estas zonas las mínimas rondarán los 32-34 ºC.

-Fuerteventura: Jornada soleada. La calima aumentará por la tarde en interiores. Las temperaturas máximas en el sur y oeste alcanzarán y superarán los 38 ºC. En municipios del oeste no bajarán de los 28 ºC.

-Lanzarote: Por la tarde el viento perderá fuerza y girará al sureste por lo que aumentarán las temperaturas. Las máximas rondaran los 38 ºC. También incrementará la concentración de calima. Las máximas más bajas estarán por el norte.

-La Graciosa: Cielos despejados y presencia de calima, que aumentará por la tarde. La temperatura máxima en Caleta del Sebo 26-28 ºC.