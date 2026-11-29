La previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 30 de noviembre, apunta a una jornada con los cielos nubosos por el Norte de las islas

Este lunes predominarán los cielos nubosos por el Norte de las islas, especialmente a primeras y últimas horas cuando no se descarta algo de lluvia débil y dispersa. Intervalos de evolución en medianías y quizá, algún chubasco ocasional. El ambiente más soleado en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, con ligera calima.

Imagen RTVC.

Viento del Nordeste flojo a moderado, más intenso por la tarde en costas de aceleración del alisio. Y en el mar, precaución en las costas abiertas al Norte y Oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, y las del Norte de Tenerife, habrá oleaje de fondo de 2 – 2,5m. Para disfrutar de la playa, lo más recomendable serán las costas del Sur.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Muchas nubes, sin descartar algo de lluvia dispersa en medianías. El ambiente más soleado y agradable en zonas costeras.

LA PALMA: Cielos nubosos por el Norte y Este, e intervalos de evolución en medianías y por el Oeste. No se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas agradables.

LA GOMERA: Nubes baja en los municipios del Norte y parte de la cumbre a primeras y últimas horas, e intervalos de evolución en las medianías, quizá alguna gota.

TENERIFE: Intervalos nubosos, más compactos por el Norte y Nordeste a primeras y últimas horas, y en zonas de interior en horas centrales. Podrán dejar escapar algunas gotas. Temperaturas en ligero ascenso, y viento del Nordeste flojo a moderado.

GRAN CANARIA: Panza de burro compacta por el Norte, la capital y parte de la cumbre, con algo de lluvia débil y dispersa. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, y viento alisio intensificándose en costas por la tarde.

FUERTEVENTURA: Predominio de los cielos poco nubosos con ligera calima. Temperaturas agradables, frescas en horas nocturnas. Viento alisio flojo a moderado.

LANZAROTE: Algunas nubes bajas matinales por el Norte y numerosas horas de sol. Habrá una ligera calima. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas 22 – 25ºC.

LA GRACIOSA: Cielos despejados salvo alguna nube a primeras y últimas horas. Temperatura máxima de 24ºC en Caleta de Sebo. Y viento alisio flojo a moderado.