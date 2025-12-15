Previsión del tiempo para el martes 16 de diciembre de 2025

La previsión del tiempo en Canarias para este martes será de un día más otoñal en todo el archipiélago. Recibiremos los restos de un frente frío debilitado que nos dejará algunas lluvias débiles en la vertiente norte de las islas más montañosas, así como de madrugada, sobre todo, en Fuerteventura y Lanzarote.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 16 de diciembre de 2025/ RTVC

Las temperaturas continúan sin grandes cambios. Las máximas suben ligeramente en el sureste de Tenerife y extremo sur de Gran Canaria. Las mínimas suben suavemente en el noreste de Tenerife y en gran parte del interior de la isla de Fuerteventura.

El viento soplará mayormente de componente norte y se irá acelerando en los extremos de islas, noroeste y sureste. Por otro lado, habrá rachas importantes en cumbres de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera donde podrán superar los 60 Km/h.

En cuanto al estado del mar hay que seguir extremando la precaución porque se irá complicando con los días. Predominará el mar de fondo del norte y noroeste en costas abiertas al norte con olas que irán aumentando de 2 a 4 metros de altura, y en costas resguardadas del sur habrá fuerte marejada, sobre todo, por la tarde con olas en torno a los 2 metros de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Intervalos nubosos por el norte y ambiente más soleado por el sur. Viento del noreste moderado y temperaturas que irán desde los 14 a los 16 grados en Valverde.

La Palma: Nubosidad de tipo variable siendo más compacta en el norte donde podrá caer algunas gotas por la mañana. En el resto nubes y claros. El viento se acelerará en los extremos y las temperaturas rondarán los 20 grados de máxima en la capital.

La Gomera: Nubosidad en cantidad variable donde puede caer algunas gotas en la cumbre. Viento moderado y temperaturas sin grandes cambios.

Tenerife: Jornada otoñal con bastante nubosidad en el norte de la isla donde el frente frío debilitado dejará algunos chubascos ocasionales. El viento soplará del noreste acelerándose en los extremos y en cumbres. Temperaturas entre los 18 y 22 grados en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en la vertiente norte donde dejará algunos chubascos débiles y ocasionales. Ambiente más soleado al sur y el viento será de componente norte acelerándose en los extremos. Temperatura máxima de 22 grados en la capital.

Fuerteventura: Cielos de intervalos nubosos por el norte con posibilidad de algunas gotas matinales. Viento que se acelerará y temperaturas agradables, irán desde los 16 a los 22 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Ambiente otoñal con bastante nubosidad en el norte e interior. El viento soplará moderadamente del norte y temperaturas que irán desde los 15 a los 21 grados en Arrecife.

La Graciosa: Jornada de nubes y claros con viento que se acelerará por la tarde. Temperaturas que oscilarán de los 15 a los 20 grados en Caleta de Sebo.