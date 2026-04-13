Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 14 de abril

Este martes predominará los cielos nubosos por el norte de las islas más montañosas donde no se descarta alguna gota débil y ocasional. En el resto de vertientes, poco nuboso o despejado. En Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, intervalos nubosos por la mañana que tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde.

Imagen RTVC

Las temperaturas subirán ligeramente y el viento soplará del noreste moderado con intervalos de fuerte en zonas del interior de Fuerteventura y Lanzarote y de las vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas. Probables rachas muy fuertes en esas vertientes y en cumbres de madrugada y a últimas horas del día.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán superar los 3m de altura. En costas resguardadas del sur predominará las áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Cielos nubosos en el noreste. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado con probables rachas fuertes en el noroeste y sureste. Temperaturas frescas.

La Palma: Nuboso sobre todo por el este y noreste. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en el noroeste y sureste. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 20ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el interior y norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado. Probables rachas fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas sin cambios.

Tenerife: Poco nuboso o despejado salvo por el norte que estará nublado. No se descarta alguna gota débil y ocasional. Alisio moderado sin descartar alguna racha fuerte en el noroeste y sureste a últimas horas del día. Temperatura máxima que rondará los 21ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste. En el resto estará despejado, sobre todo en el sur. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes, +70 Km/h, en el sureste y oeste. Temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 20ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en la Península de Jandía. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos por la mañana. Poco nuboso o despejado por la tarde. Alisio moderado acelerándose en el interior. Temperaturas máximas entre los 19ºC y 23ºC en costas.

La Graciosa: Cielos poco nubosos en general. Viento alisio moderado sin descartar rachas fuertes por la noche. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 20ºC en Caleta de Sebo.