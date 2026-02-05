Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 6 de febrero de 2026 | RTVC

Este viernes, lo más significativo de la previsión del tiempo en Canarias será el fuerte oleaje que afectará a las costas abiertas al Norte y Oeste de las islas donde habrá mar combinada del Noroeste y series de olas de 3 a 5m de altura. Por el contrario, en las costas protegidas del Este-Sureste predominará la marejadilla.

En cuanto al estado del cielo, precipitaciones débiles residuales durante la madrugada por el Norte de las islas más altas y puntos del Norte y Oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Darán paso a un viernes de cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad baja matinal por el Norte de Tenerife y de Gran Canaria.

Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas en cumbres, valores entre 18 y algo más de 22 ºC en la costa.

Y el viento será del Noroeste moderado, con intervalos fuertes durante la madrugada en cumbres y vertientes Suroeste y Nordeste. Girará a componente Norte a partir del mediodía perdiendo intensidad por la tarde.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Cielos nubosos tendiendo a poco nubosos a lo largo de la mañana. Temperaturas algo más frescas en cumbres, y viento del Noroeste a Norte moderado.

La Palma: Predominio de los cielos poco nubosos. Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas en cumbres donde el viento será del Noroeste racheado.

La Gomera: Nubes bajas matinales por el Norte y la cumbre que darán paso al sol. Tiempo soleado en el resto. Temperaturas suaves en costas, con viento del Norte moderado.

Tenerife: Precipitaciones durante la madrugada por el Norte y Nordeste. Mañana con intervalos de nubes bajas que dará paso a una tarde soleada y agradable. Temperaturas algo más bajas. Y viento del Noroeste fuerte en cumbres, a menos.

Gran Canaria: Lloverá durante la madrugada por el Norte y parte de la cumbre. Nubosidad baja por la mañana tendiendo a cielos poco nubosos. Las temperaturas marcarán algún grado menos, máximas 19 – 23ºC en costas. Viento del Norte moderado.

Fuerteventura: Tras las precipitaciones débiles de la madrugada, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas suaves, y girando del Noroeste al Norte moderado.

Lanzarote: Madrugada con lluvias débiles que dará paso a un viernes soleado y agradable. Las temperaturas marcarán algún grado menos, con viento del Noroeste moderado.

La Graciosa: Tras las posibles lluvias de la madrugada, predominio de los cielos poco nubosos Temperatura máxima de 21ºC en Caleta de Sebo, y viento del Noroeste moderado.