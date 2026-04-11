Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 12 de abril

Este domingo continuará el tiempo desapacible en general. Predominará los cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas donde no se descarta que puedan producirse lluvias débiles a moderadas sobre todo por la mañana. En Fuerteventura y Lanzarote predominará los cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles matinales. Se abrirán claros por la tarde. En el resto, poco nuboso salvo en el suroeste de Tenerife donde estará nuboso con probables precipitaciones débiles.

RTVC.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso sobre todo en las islas más montañosas. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas y en el interior de Fuerteventura y Lanzarote. Probables rachas muy fuertes, +70 Km/h, en cumbres y vertientes expuestas por la tarde-noche.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte con olas que pueden superar los 3 metros en costas abiertas al norte, canales entre islas y litoral oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de costas predominará las áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Cielos nubosos donde no se descarta alguna gota débil por la mañana. Tenderá a poco nuboso por la tarde. Viento alisio moderado con pro moderado con probables rachas muy fuertes. Temperaturas frescas.

La Palma: Muy nuboso en el norte, noreste y este donde no se descarta lluvias débiles a moderadas por la mañana. En el resto, intervalos nubosos. Viento alisio moderado. Probables rachas fuertes en cumbres de El Paso. Temperatura máxima que rondará los 20ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el interior y norte con probables lluvias débiles. En el resto, poco nuboso. Viento alisio moderado con rachas fuertes en el sureste y noroeste por la tarde-noche. Temperaturas agradables.

Tenerife: Cielos muy nubosos por el norte y suroeste con probables precipitaciones débiles a moderadas. En el resto, intervalos nubosos. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en en el sureste por la tarde-noche. Temperatura máxima de 20ºC en la capital.

Gran Canaria: Muy nuboso por el norte e interior con probables precipitaciones débiles a moderadas. En el resto, intervalos nubosos. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en cumbres y zonas del sureste y del oeste. Temperaturas agradables.

Fuerteventura: Cielos nubosos con apertura de claros por la tarde. No se descarta lluvias débiles por el sur y oeste por la mañana. Viento alisio moderado acelerándose en la Península de Jandía y litoral oeste. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 20ºC en la capital.

Lanzarote: Muy nuboso por la mañana que tenderá a claros por la tarde. El alisio se acelerará por la tarde-noche con probables rachas fuertes en el interior. Temperatura máxima que rondará los 20ºC en la capital.

La Graciosa: Nubosidad en cantidad variable. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 15ºC a los 20ºC en Caleta de Sebo.