En la jornada del martes entrará en juego la calima y seguiremos teniendo temperaturas altas en muchas zonas del Archipiélago

El Tiempo en Canarias | Calor y presencia de calima

El ambiente veraniego continuará este martes en la mayor parte del Archipiélago, con temperaturas altas y cielos dominados por la calima, que será la protagonista en varias islas. El tiempo seguirá cálido y seco, con valores que volverán a superar los 30 grados en zonas de medianías de Gran Canaria y Tenerife, así como en el interior de Fuerteventura y La Gomera.

Las islas más orientales registrarán un ascenso más notable de las temperaturas máximas respecto a la jornada anterior, mientras que las mínimas subirán ligeramente en el interior de Gran Canaria.

El viento soplará flojo, con componente noroeste en la provincia occidental y sureste en la oriental, sin grandes variaciones en intensidad.

En cuanto al estado del mar, predominará la fuerte marejada en las costas del norte y oeste, con olas de entre 1,5 y 2,5 metros, y marejadilla en las zonas del sur. Además, se espera mar de fondo del noroeste en los canales entre islas, especialmente entre Fuerteventura y Gran Canaria.

Tiempo por islas

EL HIERRO: Nubes bajas que irán ganado presencia durante la tarde en el Norte y calima en el resto. Temperaturas máximas en torno a los 26 grados en la capital. Brisas en costas.

LA PALMA: Nubosidad de tipo bajo en la cara Norte de la isla y en la segunda mitad de la jornada predominará la nubes altas. Temperaturas sin grandes cambios. Viento flojo del NE y en medianías y cumbres será moderado del SO por la tarde.

LA GOMERA: Cielos despejados con calima. Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente. Se alcanzarán los 30 grados en la capital. Predominará las brisas en costas.

TENERIFE: Nubes de tipo bajo a últimas horas de la tarde y calima en el resto. Temperaturas máximas que suben ligeramente en el Este y se alcanzará los 30 grados en la capital. Viento flojo del SE y moderado en El Teide del SO.

GRAN CANARIA: Predominio de calima en toda la isla con temperaturas que superarán los 30 grados en el interior y medianías del Sur. Las mínimas suben en el Este y Oeste de la isla. Brisas en costas como protagonistas.

FUERTEVENTURA: Nubosidad de tipo alto matinal dando paso a cielos despejados con bastante horas de sol. Temperaturas que suben notablemente y se superarán los 30 grados en el interior. Viento flojo de componente E.

LANZAROTE: Cielos despejados en el Norte y presencia de nubosidad alta matinal por el Sur e interior de la isla. Temperaturas máximas en ascenso y en la capital rondará los 28 grados. Viento Flojo del SE.

LA GRACIOSA: Cielos despejados y temperaturas máximas 26 – 27ºC en Caleta de Sebo. Viento del SE flojo.