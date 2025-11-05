La llegada de los vientos alisios van a provocar una bajada de las temperaturas y la posibilidad de precipitaciones puntuales en algunas zonas

El Tiempo en Canarias | Vuelven los alisios y el ambiente más húmedo

En las próximas horas, el Archipiélago irá recuperando sus condiciones meteorológicas habituales. Las altas presiones y los vientos alisios, con su característico aporte de humedad, comenzarán a hacerse notar a partir de este jueves.

Desde primera hora del día se esperan nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lloviznas débiles en esas zonas. Ya por la tarde, las nubes de evolución que se formarán en las medianías podrían dejar precipitaciones puntuales, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria.

Las temperaturas continuarán en descenso, sin que se superen los 30 grados en ninguna isla. El viento soplará del nordeste, de flojo a moderado, aunque ganará intensidad a última hora en los extremos noroeste y sureste, especialmente en las islas más occidentales.

En cuanto al estado de la mar, se prevé que se complique por la presencia de mar de fondo del noroeste. En las costas del norte, las olas podrían alcanzar hasta tres metros de altura, mientras que en el sur se esperan olas de alrededor de un metro y medio.

Tiempo por islas

El Hierro: Se notará la humedad desde primera hora con la presencia de nubes bajas, no se descarta que dejen escapar alguna gota. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados.

La Palma: Es posible que se produzcan lloviznas débiles tanto por el norte como en la vertiente este de la isla. El termómetro irá de los 19 a los 23 grados. El viento irá a más por la tarde.

La Gomera: Aumentarán los alisios a última hora. Las nubes bajas serán las protagonistas por el norte y en el interior, alguna gota podrían dejar. Temperaturas en descenso.

Tenerife: Esperamos nubes en el norte, se podrían producir precipitaciones en las medianías y luego por la tarde por las de evolución en el sureste. Seguirá refrescando.

Gran Canaria: La panza de burro volverá a la mitad norte, eso, junto a las nubes de evolución podrían dejar alguna llovizna por la tarde en las medianías del nordeste. Arreciará el viento.

Fuerteventura: Intervalos nubosos de tipo bajo cubriendo buena parte de la isla, tenderán a disiparse por el oeste. Las temperaturas irán de los 20 a los 24 grados en Puerto del Rosario

Lanzarote: Esperamos nubes bajas por el norte más compactas por la mañana, se abrirán claros en el oeste a lo largo del día. Las temperaturas irán de los 20 a los 25 grados en Arrecife.

La Graciosa: Se verán numerosas nubes bajas de paso desde primera hora, se notará el descenso térmico y el viento ganará fuerza de cara al viernes.