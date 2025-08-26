Temperaturas más frescas en las islas, con algo de lluvia en el norte de las más montañosas, niebla, especialmente en Los Rodeos y empeoramiento del estado del mar

Imagen: Antonio Rico, Telde, Gran Canaria.

La jornada comienza con algo de lluvia débil en la cara norte de las islas, sobre todo de las más montañosas. precipitaciones que han llegado a acumular ya más de 12 litros por metro cuadrado en Agulo, en el norte de la isla de La Gomera.

También la niebla ha cobrado protagonismo a primera hora, sobre todo en el aeropuerto Tenerife Norte. La niebla no ha afectado a la operativa del aeropuerto y no ha afectado de manera importante al tráfico aéreo ya que no se ha producido ningún desvío en los vuelos previstos.

Pequeños retrasos en algunos vuelos que han tenido que dar una vuelta para poder volver a intentar la aproximación a la pista de aterrizaje, pero sin más incidencia. La niebla tendera a desaparecer a lo largo de la mañana.

Una situación, la presencia de niebla, que volverá a repetirse a primera hora de la mañana a lo largo de esta semana en el aeropuerto tinerfeño.

En términos generales, habrá nubosidad en cantidad variable en el norte de las islas y el ambiente más soleado por el sur, especialmente de El Hierro, La Gomera, islas de Gran Canaria o Fuerteventura. Por otra parte, las temperaturas apenas cambiarán con valores muy agradables en zonas de costa.

Empeora el estado del mar

Todo ello con viento alisio que sopla con algún intervalo de fuerza. Además, mucha precaución en el mar porque se complica la situación, especialmente en costas abiertas al norte, series de olas entre los 2 y los 3 metros de altura.