El laboratorio ciudadano de Tinajo apoya los proyectos y le busca financiación para que puedan convertirse en una realidad

RTVC.

El laboratorio ciudadano de Tinajo, en Lanzarote, se ha convertido en un espacio de innovación social donde vecinos y vecinas del municipio diseñan y ponen en marcha proyectos con un objetivo común: fortalecer la comunidad y dar respuesta a necesidades reales del entorno. En este laboratorio, los propios habitantes asumen el papel de investigadores y promotores de las iniciativas.

Tinajo impulsa proyectos comunitarios desde su laboratorio ciudadano

Uno de los participantes, consciente de que en Canarias más de 80.000 personas viven solas, ha presentado un modelo de apoyo dirigido a las personas mayores que combina cuerpo, mente y corazón. La propuesta va más allá del ejercicio físico e incorpora también el cuidado emocional, el humor y la motivación como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida y combatir la soledad.

Otro de los proyectos se centra en la recuperación de fincas abandonadas para integrarlas en un modelo que une producción y elaboración ecológica, formación ambiental y regeneración del suelo. Esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto en el que cerca del 90 % de los suelos en Canarias se encuentran sin certificación, lo que supone un reto y una oportunidad para avanzar hacia una agricultura más sostenible.

Desde el laboratorio ciudadano, los impulsores de estas ideas recibirán apoyo para buscar financiación con el fin de que los proyectos puedan materializarse y no queden solo sobre el papel.