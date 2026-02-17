El foco informativo deportivo de La Radio Canaria estará a partir del viernes en el Roig Arena, en Valencia, para el inicio de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto

‘Todo Goles Radio’ de La Radio Canaria, bajo la dirección de Juanjo Toledo y producción de Simón Abreu, tiene previsto un despliegue técnico y humano para la cobertura deportiva de esta semana. La programación arrancará este miércoles 18 de febrero, a las 20:00 horas, en directo con la retransmisión del encuentro aplazado de la jornada 19 de la Liga ACB de baloncesto entre el Dreamland Gran Canaria y el Surne Bilbao Basket. La narración correrá a cargo de Moisés Rodríguez, con el análisis técnico de Juan Antonio Henríquez.

`Todo Goles Radio´ retransmite en directo este miércoles el encuentro aplazado del Dreamland frente al Surne Bilbao. Imagen de archvio del momento del partido entre el ERA Nymburk vs Dreamland Gran Canaria de la Basketball Champions League / Dreamland Gran Canaria

​El foco informativo se trasladará el viernes 20 de febrero a Valencia, concretamente al Roig Arena, Valencia, para el inicio de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, donde desde las 17:00 horas, el equipo de `Todo Goles Radio’ ofrecerá el choque entre La Laguna Tenerife y Baskonia. “El Club Baloncesto Canarias va a jugar para tratar de meterse en semifinales”, señala Juanjo Toledo.

José Antonio Felipe liderará la narración en directo desde el recinto valenciano con Moisés Rodríguez al frente de la conducción del programa y los comentarios de Fernando Jombet. La cobertura se mantendrá activa durante todo el fin de semana, quedando supeditada a la clasificación del conjunto aurinegro para las semifinales del sábado (20:00 horas) y la gran final del domingo (18:00 horas).

CD Deportivo visita al CD Arenteiro

Al día siguiente, el sábado 21 de febrero, el programa abre su espacio deportivo a las 17.00 horas para estar pendiente media hora más tarde, en directo, grupo 1 de la jornada 25 de la Primera Federación con el partido del CD Deportivo Tenerife que visita al CD Arenteiro, en el estadio municipal de Espiñedo, en la provincia de Orense, Galicia, y, en esta ocasión, se contará con la narración de Joaquín González y los comentarios de José Barroso. Este partido también se verá en directo en Televisión Canaria.

En el Estadio de Gran Canaria: UD Las Palmas – CD Castellón

Además, la jornada continuará en riguroso directo a las 20:00 horas en el Estadio de Gran Canaria con un duelo perteneciente a la jornada 27 de Segunda División, donde la UD Las Palmas recibe al CD Castellón, actual líder de la categoría, en “un momento en el que los amarillos están necesitados de goles”, recuerda Juanjo Tolero. Juan Luis Monzón narrará el partido y al frente de los comentarios se encontrará Chus Trujillo

Este mismo día, `Todo Goles Radio’ estará pendiente de la Copa del Rey de Baloncesto, porque en caso de que La Laguna Tenerife o Club Baloncesto Canarias ganara el partido de cuarto finales el viernes, jugaría semifinales a las 20:00 horas de este sábado y en la misma cancha, en el Roig Arena de Valencia, donde se continuaría la emisión en directo. Pero, además, si el Canarias se metiera en la final de la Copa del Rey, la final sería el domingo a las 18.00 horas en el mismo parqué donde, de nuevo, José Antonio Felipe estaría presente para ofrecer su narración en directo.

Ya, el domingo 22 de febrero, a las 11:00 horas, se abre la programación deportiva contando todo lo concerniente a la jornada 21 de Liga F en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, con el Tenerife Femenino o Costa DG Tenerife que visita al Real Madrid.

En el anexo, Segunda Federación

Paralelamente, el equipo de La Radio Canaria radiará lo que acontezca en la Segunda Federación, Las Palmas Atlético recibe al Rayo Vallecano B en el anexo al Estadio de Gran Canaria, y el Tenerife B al Rayo Majadahonda, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez en Tenerife.

También durante la mañana y mediodía, vamos a estar contando todo lo que falte por disputar todavía de la jornada 23 de la Tercera Federación.