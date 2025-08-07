Toño Hernández, leyenda del CD Tenerife con 385 partidos oficiales jugados, se desvincula laboralmente del club

El legendario Toño Hernández finaliza su vinculación con el CD Tenerife. Imagen: CD Tenerife.

El CD Tenerife ha anunciado la desvinculación laboral de Toño Hernández, quien fuese histórico futbolista y capitán del conjunto blanquiazul. Defendió durante trece temporadas en tres categorías distintas la camiseta del club. Esa trayectoria le valió para ser distinguido en junio de 2021 como ‘Leyenda Blanquiazul’ por parte del club isleño.

En esta última etapa, el profesional grancanario realizaba, entre otras, la labor de ‘team manager’ de la primera plantilla. Con anterioridad también ha ejercido como segundo entrenador, primer técnico interino y delegado.

Trayectoria

Toño Hernández participó en 385 encuentros oficiales con el Tenerife entre partidos de Liga, Copa, Copa de la Liga y Copa de la UEFA. Solo es superado en el actual ránking de encuentros disputados por Alberto Molina (413 partidos).

Debutó con 20 años, en la temporada 1982-1983 ante la Cultural Leonesa en el estadio Antonio Amilivia, y su última campaña como jugador blanquiazul fue la 1994-1995.

«El CD Tenerife, con el que siempre mantendrá una vinculación muy especial, le agradece de todo corazón la dedicación durante décadas; ese reconocido e incondicional compromiso con los colores blanco y azul, que son y serán los suyos. Su trato exquisito, siempre, y su enorme profesionalidad. Y, por supuesto, continuará siendo historia viva de la familia blanquiazul, haciendo gala, allá donde sea requerido, de un irreductible tinerfeñismo y de un sentimiento por este club que él mejor que nadie seguirá inculcando y compartiendo», expresa el comunicado del club isleño.