CV Guaguas, Cisneros Alter, San Roque y el VK Jihostroj checo se citan este fin de semana en San Sebastián de La Gomera

La Gomera se convertirá este fin de semana en escaparate del voleibol internacional con la primera edición del Torneo Isla de La Gomera, que tendrá como escenario el Audillón de San Sebastián. El evento cuenta con el impulso del Cabildo, el Ayuntamiento y el CV Guaguas, y busca consolidar a la isla como un destino de referencia para grandes citas deportivas.

Imagen de archivo del CV Guaguas, campeón de las tres competiciones españolas la pasada temporada | rfevb.com

El campeonato reunirá al CV Guaguas, campeón de España, al Cisneros Alter Tenerife, al renovado Bus Leader San Roque y al histórico VK Jihostroj Ceske Budejovice, uno de los gigantes de la liga checa. La competición arranca el sábado con un doble duelo: San Roque frente a los checos (16:00 horas) y un derbi canario entre Cisneros Alter y Guaguas (18:30 horas). El domingo se disputará el partido por el tercer puesto (10:30 horas) y la gran final (13:00 horas).

El torneo llega en un momento en el que La Gomera refuerza su imagen como isla vinculada al deporte, tras acoger recientemente un triatlón sprint que reunió a numerosos aficionados. Ahora, con la llegada de equipos europeos y nacionales, busca dar un paso más para situarse en el mapa de las competiciones internacionales.

Debut de los refuerzos amarillos

El torneo será también la ocasión para ver en acción a los nuevos fichajes del CV Guaguas, nombres de peso como Osmany Juantorena, Hélder Spencer, Augusto Colito o Dobromir Dimitrov. El equipo grancanario mantiene además el bloque que conquistó la Supercopa, la Copa del Rey y la Superliga en la pasada temporada.

El proyecto renovado del Cisneros

El Cisneros Alter Tenerife, bajo la batuta de Miguel Rivera, afronta una etapa de reconstrucción con una plantilla que mezcla jugadores de experiencia como Sergio Noda o Adrián Oliva con jóvenes talentos. El técnico madrileño refuerza así un grupo que ya logró clasificarse para la Copa y los play-offs el curso pasado.

San Roque, con muchas caras nuevas

El Bus Leader San Roque llega con proyecto renovado, diseñado por Fran Carballo, y refuerzos como Jonás Ponzio, Mario Dovale o Isaac Valiño. La escuadra grancanaria buscará aprovechar el torneo para consolidar automatismos y medir fuerzas frente a rivales de primer nivel.

El atractivo checo

Desde la República Checa aterriza el VK Jihostroj Ceske Budejovice, con trayectoria europea y reciente tercer puesto en la Superlega y la Copa nacional. El conjunto dirigido por Zednek Smejkal, ex seleccionador checo, combina jugadores de proyección internacional como Joao Francks, Samuli Kaislasalo, Sam Taylor-Parks o Leandro Calvo con un sólido núcleo nacional.