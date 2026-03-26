El ministro propone eliminar la espera al nivel 2 para garantizar una intervención inmediata en las islas

Ángel Víctor Torres ha defendido que los cabildos soliciten directamente la intervención de la UME. El ministro de Política Territorial busca agilizar la respuesta ante catástrofes en Canarias sin depender de trámites burocráticos intermedios. Esta medida pretende que los militares lleguen cuanto antes a los puntos críticos de las emergencias insulares.

LA UME actuando achicando agua en un garaje durante el paso de la borrasca Therese, a 24 de marzo de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). Agaete mantiene activo su dispositivo de emergencia y pide a la población extremar la precaución, evitando barra / Europa Press Canarias – Europa Press

El ministro conoce bien el funcionamiento de los sistemas de seguridad por su etapa como presidente canario. También desempeñó cargos de responsabilidad en el Cabildo de Gran Canaria durante años anteriores. Por este motivo, comprende perfectamente los protocolos necesarios para elevar los niveles de alerta.

Además, Torres reconoce que la normativa estatal actual marca los tiempos de actuación de forma rígida. Sin embargo, recalca que los cabildos poseen competencias superiores a las de cualquier ayuntamiento común. Esta capacidad singular justifica una mayor autonomía en la gestión de las crisis territoriales.

Por otra parte, el representante gubernamental ha planteado esta reforma en diversas ocasiones ante el Ejecutivo central. Su postura se ha reforzado significativamente tras los últimos acontecimientos críticos vividos en el archipiélago. El objetivo principal es garantizar la seguridad ciudadana con la máxima eficiencia posible.

Eficacia y sentido común

La prioridad absoluta del ministerio es alcanzar el lugar del incidente de la manera más inmediata. Por ello, Torres sostiene que resulta vital arbitrar nuevos mecanismos legales de coordinación operativa. Estas herramientas permitirán salvar obstáculos administrativos que retrasan el despliegue de los efectivos militares.

No obstante, el ministro admite que estos cambios legislativos no suelen ser sencillos de ejecutar. Estas modificaciones exigen alcanzar amplias mayorías parlamentarias para transformar los protocolos de actuación vigentes. Aun así, confía en el diálogo entre los diferentes grupos políticos nacionales.

Finalmente, el político canario apela al sentido común para buscar una solución técnica urgente. La meta final es actuar con una rapidez superior a la permitida por el sistema actual. De este modo, la UME podrá socorrer a la población sin esperas innecesarias.