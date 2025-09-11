El ministro canario dice que ya desmontó la acusación de haber acudido a pisos con mujeres y que quieren «mancillar» su nombre

Torres está «tranquilo» ante el informe de la UCO por el caso Koldo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que está «absolutamente tranquilo» ante el informe que prepara la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre sus conversaciones con el empresario Víctor de Aldama, presunto «nexo corruptor» del ‘caso Koldo’.

Torres afirma estar «tranquilo» ante el informe de la UCO encargado por el TS sobre sus conversaciones con Aldama. EP

«Estoy absolutamente tranquilo como lo he estado siempre», ha indicado el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press, en referencia al informe encargado el pasado mes de febrero por el magistrado de Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación al caso Koldo.

El magistrado pidió las conversaciones intercambiadas por Aldama con el exministro José Luis Ábalos, el ministro, Ángel Víctor Torres «o subordinados de este» y el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

El juez tomó esa decisión después de que Aldama afirmase en sede judicial que el ex asesor de Ábalos Koldo García le había pedido 50.000 euros para dárselos a Torres, entonces presidente del Gobierno de Canarias, por la contratación de las empresas de la presunta red corrupta por el Ejecutivo autonómico.

Existe una «voluntad de mancillar» su nombre

El propio Torres ha recordado este jueves que el juez realizó esa petición en el mes de febrero, aunque ha subrayado que ya ha desmontado acusaciones de Aldama que considera falsas en el pasado. En concreto se refiere a su presunta estancia en pisos en compañía de mujeres.

Aldama afirmó que Torres había acudido en una fecha concreta y el ministro aportó pruebas de que en esas mismas fechas se encontraba en Canarias junto a su mujer y su hijo, según ha recalcado.

A su juicio existe una «voluntad de mancillar» su nombre mediante un «ataque político», aunque espera que el tiempo ponga «las cosas en su lugar». Finalmente defiende que lleva varias décadas en política y nunca ha tenido que ser «citado por un juez por ningún caso de corrupción». «Y así será hasta que acabe mi labor», vaticina.