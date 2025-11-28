Tras celebrar una Ejecutiva Regional del Partido Socialista en Canarias, el ministro Torres ha reiterado que es una «absoluta farsa» e historia «rocambolesca» y que no está «entre las personas imputadas en el llamado caso Koldo»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado este viernes en relación al caso Koldo que su confianza absoluta en la Justicia ante la «absoluta farsa» e historia «rocambolesca» de quienes querían verlo «en una situación comprometida y se han quedado con la miel en los labios».

Informa RTVC.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión de la comisión ejecutiva regional del PSOE de Canarias, organización de la que es secretario general, el ministro ha aseverado «con una sonrisa en el rostro» que responderá a las afirmaciones del comisionista Víctor de Aldama «cuando haya una sola prueba que sea veraz por parte de esa persona».

«Lo que algunos deseaban y añoraban era que el informe de la UCO llevara a una situación comprometida a Ángel Víctor Torres y se han quedado con la miel de los labios, y por lo tanto intentan encontrar donde no hay», ha subrayado el ministro.

Ha añadido Torres que «lo que es indiscutible, lo que ya la historia no va a cambiar y lo que se ha terminado demostrando con un informe de la Guardia Civil es que este señor (Aldama) me acusó de haber estado con mujeres explotadas y era mentira».

Comisiones, mordidas, refinerías… «todo eran mentiras»

También lo acusó de haber solicitado comisiones y «mordidas» respecto al material sanitario, de haber tenido reuniones para hablar de refinerías «ilegales» en Canarias «y todo eran mentiras y ya llevo cuatro de los cinco dedos de una mano» con las falsas acusaciones por parte de Víctor de Aldama.

«Ahora se inventa una cosa rocambolesca, y algunos le dan cobertura, de que en el año 2020 yo eso lo hacía porque en el año 2023 quería ser ministro, es decir que yo sabía en el año 2020 como un pitoniso que sería presidente de Canarias, que me presenté y gané las elecciones y que tenía ya en la cabeza ser ministro 3 años después y sería con un Gobierno presidido por Pedro Sánchez que, aunque no iba a ganar las elecciones, iba a ser presidente», ha continuado Torres.

Ha reiterado su convicción de que «es todo tan absurdo» que cualquier persona «que tenga un mínimo de sentido común sabe que estamos ante una absoluta farsa».

Ha reiterado que «no estoy tampoco» entre las personas imputadas en el llamado caso Koldo y ha insistido en «respetar a la justicia», en la que tiene «una confianza absoluta» además de seguir trabajando «para el bien de lo gente».

Asuntos canarios

Por otro lado, en relación a los asuntos canario tratados en el comité federal del PSOE, el ministro canario ha recordado que esta semana se llevó al Congreso de los Diputados la «senda de estabilidad, que finalmente no salió adelante«, lo que supone para Canarias una pérdida de 200 millones de euros destinados a los servicios básicos esenciales.

«Desde la Dirección Regional del Partido Socialista- ha señalado Torres- señalamos que la responsabilidad recae en quienes han votado en contra de la senda de estabilidad, entre ellos los diputados canarios del Partido Popular y de Vox«. «Y no es justo ni aceptable responsabilizar al Gobierno de España, que es quien presentó la propuesta, cuando estos partidos quienes impidieron que Canarias cuente con esos 200 millones de euros adicionales», ha espetado.

También se ha abordado la reciente Ley de Vivienda Vacacional, sobre la que ha apuntado que desde el Partido Socialista se presentaron propuestas «que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, no aceptó», lo que evidencia que está priorizando los «intereses de los grandes tenedores por encima de los pequeños propietarios. El 75% de los propietarios de vivienda vacacional en Canarias poseen más de cuatro inmuebles. Hemos pedido que se limiten estas situaciones, pero nuestra propuesta se rechazó».

Como consecuencia, se ha generado un «efecto llamada que ha incrementado la entrada de vivienda en el mercado vacacional, amenazando a los pequeños propietarios y encareciendo el precio de la vivienda. Esto dificulta aún más el acceso a la vivienda y agrava uno de los principales problemas que afectan a Canarias», ha dicho.

«Incumplimiento del plazo de entregas de expedientes»

El ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, por otro lado, ha pedido este viernes al Gobierno canario agilidad en la entrega de expedientes para efectuar el traslado de más de 2.000 menores migrantes.

Torres ha recordado que los menores migrantes bajo la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla deberán estar «en el resto» del territorio español en marzo de 2026, y los gobiernos autónomos disponen de «cuatro meses» para realizar los respectivos expedientes, que tenían que entregarse a las delegaciones de Gobierno a finales del mes de octubre.

«Nos han llegado unos centenares de expedientes de Canarias, pero estamos hablando de más de 2.000 menores, por tanto, ya se está incumpliendo un plazo. Asimismo, requerimos al Gobierno de Canarias que actúe y que envíe ya sus expedientes, porque en estos momentos el incumplimiento de esos plazos es su responsabilidad», ha dicho.