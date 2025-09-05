El ministro de Política Territorial destaca que el Archipiélago será el único territorio con una reducción del 50% de su pasivo, unos 3.200 millones de euros.

Torres, en La Radio Canaria: “Canarias es la comunidad más beneficiada” por la quita de la deuda del Gobierno / Foto: La Radio Canaria.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes en De la Noche al Día de La Radio Canaria que el Archipiélago «es la comunidad más beneficiada» por el anteproyecto del Gobierno central que contempla una condonación parcial de la deuda autonómica.

La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez recoge una quita para Canarias de la mitad de su deuda, unos 3.200 millones de euros, sobre un total de 6.000 millones. Torres ha insistido en que “no es que sea la única a la que se le aplique, es la única que la consigue».

«No hay ninguna que tenga más del 50%. Se está mandando un mensaje erróneo a la sociedad canaria e interesado», ha aseverado.

«Cataluña no tiene más del 50%, tiene menos. Canarias es la más beneficiada. De 6.000 millones de euros que tenemos de deuda de Canarias, el Estado dice que se queda en 3.000”, ha relatado Ángel Víctor Torres en La Radio Canaria.

Ángel Víctor Torres atiende a De La Noche Al Día de La Radio Canaria / Foto: La Radio Canaria.

El anteproyecto es negociable

El ministro ha recalcado que espera que el Gobierno de Canarias solicite la condonación, ya que supondría un importante alivio financiero para el Archipiélago.

Además, ha subrayado que el anteproyecto es negociable, con margen para introducir cambios de cara a una posible aprobación en el Congreso de los Diputados.