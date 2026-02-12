El ministro de Política Territorial pide «rigor» al Ejecutivo de Fernando Clavijo y aclara que el nuevo ‘decreto Canarias’ incluye demandas que no figuran en el pacto de investidura

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, garantizó este jueves que el Gobierno de España cumplirá todos los compromisos adquiridos en la agenda canaria firmada entre el PSOE y Coalición Canaria. No obstante, el ministro puntualizó que el denominado ‘decreto Canarias’ que reclama el ejecutivo regional «es otra cosa» e incorpora una serie de peticiones que no formaban parte del acuerdo original suscrito para la investidura de Pedro Sánchez.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una imagen de archivo Jesús Hellín / Europa Press

Durante su visita a los municipios afectados por el volcán en La Palma, Torres utilizó como ejemplo la bonificación del 60 % del IRPF para los residentes palmeros. El ministro recordó que el pacto contempla este beneficio hasta el año 2027, pero subrayó que el documento no recoge ni su ampliación a ejercicios posteriores ni su extensión a las islas de La Gomera y El Hierro, tal y como pretende ahora el gabinete de Clavijo.

RTVC

Diferencias entre el pacto firmado y las nuevas demandas

El representante del Gobierno central fue tajante al afirmar que «hemos firmado una agenda canaria que obliga a las dos partes hasta el año 2027 y que vamos a cumplir». En este sentido, Torres detalló que en el texto acordado no aparecen exigencias recientes del Gobierno autonómico como la conectividad marítima entre La Gomera y El Hierro, la bonificación del 50 % a las empresas, los 200 millones anuales para carreteras o los 42 millones para infraestructuras educativas.

Ante este escenario, el ministro solicitó «rigor» al ejecutivo autonómico y reiteró que el Estado siempre mantendrá la «mano tendida» para buscar mejoras en el archipiélago, siempre que se respeten los cauces de lo pactado. Torres insistió en que el cumplimiento de la agenda es una prioridad, pero rechazó que se utilicen estos acuerdos para introducir elementos ajenos a la negociación inicial.

Competencias autonómicas y diálogo institucional

En su calidad de secretario general del PSOE de Canarias, Torres recordó que su formación ha instado a Fernando Clavijo a aprobar decretos propios para reforzar la vivienda, la educación o la dependencia. El ministro recalcó que estas áreas son competencia directa de la comunidad autónoma y señaló que «no puede ser que se nos exija lo que no se firma» mientras el Gobierno de España ejecuta los puntos ya acordados.

A pesar de las discrepancias sobre el contenido del decreto, Ángel Víctor Torres aseguró que mantiene un «contacto permanente» y una relación fluida con el presidente Fernando Clavijo. No obstante, aclaró que esa cordialidad no impide que mantengan puntos de vista distintos sobre la gestión de los recursos, sentenciando que «lo que firmamos lo cumplimos, si hay dudas nos sentamos, aclaramos y buscamos soluciones».