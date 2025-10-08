Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, responde así a las críticas del PP y el informe de la UCO

Vídeo RTVC.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido este miércoles en el pleno del Congreso en que si hay un informe de la UCO sobre él lo que dirá es que ni ha pedido mordidas, ni se ha beneficiado de comisiones, ni ha estado con mujeres explotadas sexualmente.

Ha respondido así a la pregunta que le ha formulado en la sesión de control el diputado del PP Jaime de Olano, quien ha vuelto a hacer referencia a un presunto informe de la Guardia Civil sobre la supuesta implicación de Torres en el caso Koldo.

El ministro ha acusado a los populares de esparcir «bulos» y ha lamentado que nunca le pedirán disculpas con su «mínima catadura moral y tanta miseria ética».

os ministro Ángel Víctor Torres, Isabel Rodríguez y Luis Planas (i) durante la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. Efe

De Olano, por su parte, ha advertido a los socialistas que «ya no cuela» el mantra de los bulos y del fango, porque los informes de la UCO, ha afirmado, muestran la verdad, «los amaños en contrato y las mordidas, las mascarillas ‘fake’, las bolsas de dinero que entran en Ferraz y se reparten entre los dirigentes del PSOE con sobres con el logo del puño y la rosa».

Acusaciones del PP

«Cómo no va a haber sobres en el PSOE si el sanchismo nació de unos sobres repletos de dinero procedentes de la prostitución de los prostíbulos de su familia política«, ha recalcado.

Torres ha eludido todas estas acusaciones y ha preferido responder a la pregunta original que el diputado había registrado y que versaba sobre su balance del trabajo ministerial a mitad de la legislatura.

Y ha avisado al PP que no podrá hablar de responsabilidades políticas mientras no se las pida a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes en las residencias durante el covid y el caso de presunto fraude fiscal de su pareja; al presidente valenciano, Carlos Mazón, por su gestión el día de la dana; y al andaluz, Juanma Moreno, por los fallos en los cribados del cáncer de mama.

«Cuando hagan eso tendrán un mínimo de credibilidad; mientras tanto sigan en el fango, la infamia y la difamación«, ha zanjado.