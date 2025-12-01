Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, lamenta que el PP se haya «radicalizado asumiendo todas las tesis de Vox»

Torres reta a Feijóo a que presente una moción de censura y deje de «llamar a la calle».

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha invitado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que presente una moción de censura si quiere cambiar al Gobierno. Y a que deje de «llamar a la calle» con manifestaciones que «suben el nivel de crispación».

«Yo lamento que el señor Feijóo, que viene de un partido que ha sido capital en la historia reciente de nuestro país, se haya radicalizado asumiendo todas las tesis de Vox. Esa crispación no va a ningún lugar. Alguien tendrá que pararlo en algún momento«, ha señalado Torres, antes de participar en un foro de ‘Canarias 7’.

El ministro sostiene que cada vez que el PP convoca una manifestación, la secundan menos ciudadanos. Lo que «significa claramente», a su juicio, «que la gente está hastiada de este clima de agresión verbal permanente de alguien que ganó las elecciones, pero no es presidente».

Torres ha recordado al líder de la oposición que él también ganó las elecciones en Canarias en 2023 y no preside la comunidad, ya que el PP llegó a un acuerdo con Coalición Canaria para hacer presidente a Fernando Clavijo. Por ello ha emplazado a Núñez Feijóo a «asumir las reglas democráticas».

«Es lo que no hace el Partido Popular. Ya se votó en el año 2023. Hay mecanismos que están reglados, como la moción de censura. Si entiende que hay que cambiar al Gobierno de España, lo que tiene que hacer es presentar una moción de censura», ha insistido.

Polarización política

El líder de los socialistas canarios cree que «la ciudadanía está cansada de la polarización política«. Y más aún cuando determinadas manifestaciones terminan «con vergonzosas imágenes». Como las que considera que se vieron este domingo en los aledaños de la sede federal del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz. En la protesta convocada por la organización juvenil Revuelta.

Torres ha criticado que dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, pretendan desmarcarse de episodios como los protagonizados en Ferraz por individuos convocados por Revuelta. Mientras los populares celebraban su manifestación cerca de allí, en el Templo de Debot.

«No se puede alentar por la mañana a que las cosas se polaricen y a que haya un clima hostil, y luego, por la noche, poner un tuit. Hablo de la señora Ayuso denunciando la violencia», ha añadido Torres. Lo ha hecho en referencia al mensaje publicado en la red social X por la presidenta madrileña para expresar su «rechazo absoluto a la violencia de los manifestantes en la calle Ferraz».

El ministro ha subrayado que «el problema es que se está avivando la violencia«, por lo que ha demandado «reflexión» y volver a contraponer las diferencias por vía de «la palabra educada», lo que entiende que no es compatible con hacer «llamamientos a que la siguiente persona que tiene que ir a la cárcel es ‘el 1′».

«¿A dónde vamos a parar? «Creo que es una es una huida hacia delante muy peligrosa que lleva a la propia frustración del Partido Popular», ha advertido.

Torres aprecia que esa polarización también está llegando a Canarias. A pesar de que opina que en su tierra ha «una forma de hacer política distinta» a la que cree él que contribuye por la vía de nunca ver a sus rivales como «enemigos» y de procurar mantener siempre buenas relaciones con ellos, por encima de sus diferencias.