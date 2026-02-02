El secretario canario del PSOE también hizo mención de la denominada «Agenda Canaria»

El ministro Ángel Víctor Torres tendió este lunes la mano al Gobierno de Canarias para negociar compromisos bilaterales de cara a la próxima legislatura, al entender que las solicitudes que el Ejecutivo de CC y PP enmarcan ahora en la Agenda Canaria exceden el período al que se circunscribe.

Así lo quiso dejar «claro» el responsable de Política Territorial tras preguntarle por esta cuestión antes de intervenir en un foro sobre memoria democrática organizado por Prensa Ibérica-La Provincia.

Intereses de los canarios y canarias

«El Gobierno canario puede hacer lo que considere, si bien estamos ante una aprobación que tiene que ver con las competencias de otro gobierno. Por lo pronto, desde el punto de vista administrativo, yo lo entiendo como una solicitud, nunca como una reclamación», aseguró Torres sobre el llamado decreto canario que el Ejecutivo de Clavijo pretende aprobar en un próximo Consejo de Gobierno.

A juicio de Torres, «lo que sí puede reclamar el Gobierno de Canarias es la Agenda Canaria, que se firmó para los cuatro años de esta legislatura y obliga a las dos partes» que lo han suscrito: el PSOE y Coalición Canaria.

Torres «tiende la mano» a Clavijo para hablar de la próxima legislatura. EFE/ Alberto Estévez

«Todo lo que aparezca en un documento que ahora quiera llevar el Gobierno de Canarias que tenga que ver con la Agenda Canaria, por supuesto que nos enteraremos para solventar esa reclamación. Lo otro no es más que una solicitud y yo quiero ser muy claro, porque si no estaríamos haciéndonos trampas al solitario», añadió el ministro.

Por ello, Torres manifestó que «si lo que se pretende es que hablemos del año 2027 a 2031, de la futura legislatura, tendemos la mano desde el punto de vista institucional porque estamos convencidos de que vamos a volver a gobernar».

Como secretario general del PSOE en las islas, Torres pidió a su vez a Fernando Clavijo que haga un decreto «con cuestiones que son competencia del Gobierno de Canarias» y que los socialistas no entienden por qué hasta ahora no las ha afrontado, cuando «son importantes para el interés general de los canarios y canarias y son competencia suya».