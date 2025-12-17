Las protestas de los trabajadores civiles de Defensa se extienden a 70 centros del país y reclaman una subida salarial fija de 300 euros frente a soluciones temporales y discriminatorias

Más de 15.000 trabajadores civiles de Defensa se movilizan por salarios dignos y trato igualitario. Europa Press

Más de 15.000 trabajadores civiles del Ministerio de Defensa se han movilizado este miércoles en cerca de 70 centros de todo el país para reclamar condiciones laborales dignas y un trato igualitario para todo el personal, sin exclusiones ni agravios.

Las concentraciones dan continuidad a las protestas que mantienen desde hace más de ocho meses ante lo que califican como una situación “insostenible”.

En Canarias, las movilizaciones se han desarrollado en siete centros militares distintos. Los trabajadores denuncian que la discriminación salarial se verá agravada a partir del 1 de enero de 2026 si no se adoptan medidas estructurales que pongan fin a la precariedad que arrastra el colectivo.

Subida salarial lineal y fija

Las organizaciones sindicales FAC-USO y APLAGE, convocantes de las protestas, exigen de manera urgente una subida salarial lineal y fija de 300 euros mensuales en nómina.

Rechazan de forma contundente las soluciones temporales propuestas por la administración, como pagas puntuales no consolidables, a las que califican de “parches” que no resuelven el problema de fondo.

Según denuncian, este tipo de medidas no solo no garantizan estabilidad salarial a largo plazo, sino que además discriminan a los trabajadores que se encuentran de baja por enfermedad, maternidad o situaciones de larga duración. “Queremos un sueldo digno asegurado cada mes, no limosnas condicionadas”, señalan desde FAC-USO.

La plantilla del personal civil del Ministerio de Defensa en Canarias ha advertido de que continuará con las movilizaciones si no se atienden sus reivindicaciones, con el objetivo de lograr una mejora salarial consolidada que garantice condiciones laborales justas para todo el colectivo.